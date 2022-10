Un nuovo spazio colorante è stato aperto nel campus urbano dei Quattro Caminos

Il colorazione È un concetto di alloggio che si sta sviluppando da diversi anni in paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, che si basa sul fatto che Condivisione di spazi ed esperienze in ambito professionale, ma applicato alla vita personaleper diventare un’alternativa immobiliare in modo che i più giovani possano ottenere un alloggio in circostanze diverse dal solito.

campus urbano È il primo operatore di edifici completi in colorazione A Madrid che, con il suo modello innovativo, ridefinisce le regole dell’edilizia residenziale nelle principali città europee. Con l’obiettivo di soddisfare le nuove esigenze abitative dei giovani professionisti nelle grandi città, offrono edifici di qualità, creano una comunità e offrono una nuova esperienza di vita. Questo mercoledì, 3 novembre, hanno aperto il nuovo colorazione Da quattro modiIdeale per chi vuole vivere vicino a negozi e ristoranti per divertirsi.

un colorazione Situato in Quattro Caminos

solo cadere 10 minuti a piedi dal quartiere commerciale di Azka E così vicino a Ponzano, colorazione Quattro Caminos offre spazi confortevoli affinché i suoi residenti possano godere dei vantaggi e del comfort di questa nuova esperienza abitativa.

Le aree comuni sono composte da spazio cortile lavoro congiuntoPalestra, cucina comune, zona relax e zona eventi. Inoltre, tutti gli spazi contengono Servizio di manutenzione e pulizia settimanaleAria condizionata, riscaldamento e connessione Wi-Fi.

Per quanto riguarda gli spazi privati, questa proprietà ha due opzioni: camere completamente arredate e attrezzate, con soggiorno e cucina in comune con un’altra persona, e appartamenti, anch’essi completamente arredati e attrezzati e dotati di un’ampia camera da letto, bagno e cucina.

Vale la pena notare che tutte le opzioni hanno un file Cucina attrezzata con lavastoviglie, forno microonde, frigorifero con congelatore, lavatrice e asciugatriceIl soggiorno ha un divano e una smart TV, mentre le camere hanno un letto matrimoniale con vano contenitore e ampi armadi.

Quali sono i vantaggi di vivere in a colorazione?

spazi colorazione Sviluppato da Urban Campus con lo scopo di Crea una comunità di persone che la pensano allo stesso modoA chi piace aiutare gli altri e partecipare ad attività comuni.

Progettati secondo lo stile di vita dei giovani professionisti, questi spazi sono disponibili per essere abitati da persone provenienti da qualsiasi parte del mondo, anziani Tra i 25 e i 40 anni che generalmente lavorano come lavoratori autonomi o imprenditori, o ricoprono incarichi in società multinazionali.

Un aspetto che dovrebbe essere evidenziato in questi spazi colorazione È questo Abbiamo tutti i servizi di basequindi chi ci abita dovrà pagare una sola bolletta al mese, in quanto tutto sarà compreso: acqua, luce, internet ad alta velocità, aria condizionata, riscaldamento, manutenzione, pulizia settimanale delle aree comuni, pulizia mensile degli spazi privati ​​e accesso a tutte le strutture.