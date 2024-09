Un nuovo sviluppo nella sua battaglia legale con Brad Pitt

Dopo due anni di scontri legali, Angelina Jolie (49 anni) ha deciso… Lasciarsi alle spalle La causa che ha intentato contro l’FBI. Questa decisione segnò una svolta nella sua vita Una lunga battaglia legale Nei confronti dell’ex marito, Brad Pitt (60 anni), con il quale è in costante disaccordo dalla loro separazione nel 2016. Nonostante la gravità delle accuse nate a seguito di un presunto litigio a bordo di un volo privato, la Jolie ha scelto di… Completamento della tuta Senza avere accesso a documenti che, secondo alcune fonti, avrebbero potuto essere fondamentali per il suo caso contro Pitt.

La suddetta lite è avvenuta nel settembre 2016, durante un volo per Los Angeles, dove la Jolie ha accusato Pitt di avere una relazione. Comportamento violento Con lei e i suoi figli. Tra le accuse menzionate da Pete Colpisci uno dei bambini Hanno aggredito Julie verbalmente e fisicamente. L’FBI indagò sull’incidente, ma decise di non sporgere denuncia contro l’attore e chiuse il caso quello stesso anno.

Tuttavia, nel 2021, Jolie, sotto lo pseudonimo di “Jane Doe”, ha richiesto maggiori informazioni sulle indagini dell’FBI attraverso il Freedom of Information Act, sperando di scoprire nuovi dettagli che potrebbero avvantaggiarla nella sua battaglia per la custodia dei suoi figli. Fin dall’inizio si vociferava che la ricerca di documenti avesse più a che fare con il suo desiderio di avere la meglio nel caso di custodia che con l’incidente in sé.

Le tensioni tra Jolie e Pitt non sono solo personali; Il rapporto tra loro era distinto Controversie legali Su più fronti, tra cui la battaglia per la custodia dei sei figli e la proprietà della vigna Castello MiravalChe entrambi hanno condiviso in Francia. Secondo fonti vicine, le differenze tra loro si sono aggravate da quando Jolie ha venduto la sua parte di vigneto nel 2023, una misura che Pitt ha definito “illegale” e che ha infiammato ulteriormente un conflitto che già sembrava impossibile da estinguere.









GTRE





Questo confronto legale, che all’epoca si mescolava a questioni più profonde legate alla famiglia, lasciò il segno sui figli della coppia, in particolare Maddox, Pax e Zahara, che furono testimoni dei litigi tra i loro genitori. La complessa relazione tra Jolie e Pitt, iniziata come una storia d’amore cinematografica durante le riprese di “Mr. & Mrs. Smith”, si è trasformata in una relazione a tutti gli effetti. Accuse e tensioni.

Con questa recente decisione della Jolie di ritirare la causa, sembra che l’attrice abbia deciso di lasciare parte del suo patrimonio Processo giudiziario amaro Che segnò gli ultimi anni della sua vita. Tuttavia, le ombre di quel conflitto aereo sono ancora presenti nella narrativa pubblica della coppia, e sebbene la battaglia in tribunale per la custodia sembri essere in fase di stallo, il futuro della relazione tra Jolie e Pitt e i loro figli rimane incerto.