Un nutrizionista svela la migliore bevanda vegetale per sostituire il latte: soia, avena o riso?

IL Bevande vegane È un’alternativa sempre più apprezzata da chi vuole sostituire il latte di origine animale nella propria dieta. Nella produzione vengono utilizzati ingredienti come soia, avena, riso, ecc Le bevande nutrienti e deliziose offrono opzioni adatte per le persone intolleranti al lattosio o che seguono una dieta vegana.





Il nutrizionista Pablo Ojeda ha voluto sottolineare che ognuno ha caratteristiche diverse e che hanno aree in cui sono migliori e peggiori. “Ciò che è giusto per me è sapere Differenziare che tipo di bevanda vegetale è il motivo. “Se non ti succede mai niente, puoi scegliere quello che ti piace di più”, ha detto l’esperto. Di seguito troverai Dati divulgati su ciascuna alternativa:

Soia: un’ottima opzione per la menopausa, senza zuccheri aggiunti.

La bevanda di soia ha proprietà benefiche per le donne in menopausa. Secondo il nutrizionista Pablo Ojeda, “I livelli di estrogeni diminuiscono e gli isoflavoni di soia agiscono come quegli ormoni”..

Inoltre, Ojeda afferma che non c’è inganno in termini di dolcezza, così com’è zucchero normale. La bevanda alla soia è posizionata come un’alternativa nutriente e salutare per coloro che cercano un’opzione senza latticini.

Mandorle: una scelta a basso contenuto di carboidrati.





Quando si tratta di un’opzione a basso contenuto di carboidrati, il sorbetto alle mandorle è al centro dell’attenzione. Secondo un nutrizionista è la scelta ideale per chi vuole mettersi a dieta. “Se vuoi metterti a dieta, il meglio sono le mandorle”Ojeda dice.

Questa bevanda vegetariana offre un sapore delicato e consistenza gradevole, Essendo un’ottima opzione per chi cerca un’alternativa a basso contenuto di carboidrati al latte.

Avena: sazietà e ricca di grassi.

La farina d’avena è caratterizzata dalla sua capacità di farlo fornire sazietà a chi lo consuma. Secondo l’esperto, è una scelta molto soddisfacente in questo senso.

Tuttavia, Ojeda sottolinea che la farina d’avena contiene Ad alto contenuto di grassi rispetto ad altre alternative. Nonostante ciò, rimane un’opzione nutriente e deliziosa per chi vuole godere dei benefici dell’avena in forma liquida.