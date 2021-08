Un orologio che si adatta alla tua carta da parati

il La quarta versione beta di Android 12 È già con noi, e tra i suoi nuovi prodotti, finalmente è arrivato l’uovo di Pasqua. Questo è trapelato a luglioTuttavia, non era accessibile a quegli utenti che avevano la ROM installata sui loro telefoni cellulari compatibili. Con l’ultima versione questi cambiamenti Ora possiamo accedervi.

Vi diremo come si presenta questo uovo di Pasqua, che coincide con quanto filtrato poco meno di un mese fa, e come vi si accede. Android 12 nella sua versione finale è più vicino che maiE questo piccolo uovo di Pasqua ne è la prova.

Android 12 ha già un uovo di Pasqua

Finora, Android 12 Easter Egg è stato conosciuto solo attraverso una fuga di notizie. In essi è stato visto un orologio basato sulla linea di design materiale tu. A differenza di altre generazioni, qui non troviamo nessun tipo di gioco o niente di troppo complicato: L’uovo di Pasqua dura un’ora.

La quarta beta è il punto di partenza per l’Easter Egg di Android 12: ora possiamo guardarlo dalle impostazioni del telefono

Dalla quarta beta di Android 12 Ora possiamo raggiungere l’uovo di Pasqua. Come al solito su Android, questi sono i passaggi che dobbiamo compiere per divertirci.

Apri Impostazioni

Accesso a “Informazioni sul telefono”

Fai clic su “Versione Android”

Nel nuovo menu, tocca ripetutamente e rapidamente “Versione Android”.

L’orologio, per impostazione predefinita, determinerà l’ora corrente, ma Possiamo spostare gli aghi come vogliamo. Inoltre, la stessa lancetta delle ore Sarà dello stesso colore del nostro tema, quindi si adatta perfettamente ai temi Automatic Material You.