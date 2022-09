Un Paese straordinario che si apre al mondo

È uno dei più grandi produttori industriali del mondo. Il tessuto industriale italiano è composto da PMI: oltre il 90% delle imprese ha meno di 100 dipendenti. All’interno di queste PMI possiamo trovare oggi alcune delle start-up più innovative, in settori come la finanza (eWibeprimo mercato di investimento per il vino), energia sostenibile (libertà verde, produzione di idrogeno verde), moda inclusiva (MafricAttraverso le diverse realtà della community dei marchi di abbigliamento), l’intelligenza artificiale (Commercio di Farm4Intelligenza artificiale o applicazioni mobili volte a migliorare la salute e la cura degli animali (MareaTra le altre cose, un’applicazione collaborativa che consente ai progettisti di lavorare in team per lo sviluppo di applicazioni mobili in tempo reale.

In questa occasione ci concentreremo su tre aree di sviluppo: tecnologia spaziale e cybersecurity, macchinari e sostenibilità, dove l’Italia ha molto da dire.