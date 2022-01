Un passo sostenibile verso uno spazio a emissioni zero

su di lui Strada verde, pulita e a zero emissioni Passeggia tra tutte le principali aziende. È un’ambizione interiore impegnarsi progresso generale, ma è anche una delle richieste avanzate da agenti come investitori, fornitori e clienti.

sindrome coronarica acuta, uno dei più grandi gruppi commerciali del mondo, lo riconosce, motivo per cui è così impegnato finanza verde, nonché con i tipi di offerte tra cui scegliere per assecondarlo Standard ESG Fattori ambientali, sociali e di corporate governance.

Tutte le aree dell’azienda, comprese le sue filiali nel mondo, operano in modo indipendente, tuttavia tutte le attività sono regolate dalle linee guida specificate in Politica di Sostenibilità 2020A quel tempo, in questo campo sono stati stabiliti i principi aziendali di base, nonché il rapporto e l’impatto delle sue aziende sulle comunità in cui operano.

Non è banale, ACS ha una forza lavoro intorno 125000 dipendenti, Connettiti e lavora con più di uno 90.000 fornitori In più di 35 paesi, inoltre, conta quasi 100.000 azionisti. In altre parole, ha il potenziale per fare davvero la differenza implementando politiche di efficienza ambientale e pratiche responsabili a livello internazionale.

Neutralità climatica nel 2045

Tutte queste politiche sono riflesse e raccolte Master Plan di Sostenibilità 2025, un documento approvato dal consiglio di amministrazione che esamina anche l’ambizione di raggiungere la neutralità climatica nel 2045. A tal fine, la società quotata punta a: Riduci le tue emissioni Dal 15% al ​​30% nel 2025 e dal 35% al ​​60% nel 2030.

A questo punto fermati Florentino Perez, Presidente del Gruppo ACS, in occasione dell’ultima assemblea generale degli azionisti, nella quale è stato evidenziato che la società – uno dei più grandi contractor al mondo – ha notevolmente ridotto le proprie attività. “In questo modo riaffermiamo i nostri obiettivi globali in materia di efficienza energetica e lotta ai cambiamenti climatici”, puntando a.

Online anche con Le chiavi del Dow Jones Sustainability Index (DJSI)L’azienda spagnola si concentrerà sulle buone pratiche in termini di materiali in Offerte che scegli. Tra gli altri aspetti, ad esempio, ACS avrà un registro dei fornitori che forniscono prodotti certificati, riciclati e sostenibili e richiederà che abbiano Rimborsi di materiali nell’ambito dell’economia circolare e formazione del personale nella gestione dei rifiuti.

in numeri, ACS prevede che il 45% delle sue vendite di infrastrutture proverrà da progetti efficienti da un punto di vista sostenibile, che l’80% dei suoi rifiuti viene riciclato e almeno il 75% dei suoi fornitori viene formato su un codice di condotta in linea con gli impegni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG).

finanziamento sostenibile

Per quanto riguarda Ottieni finanziamenti, dell’ACS ha evidenziato due caratteristiche chiave della tabella di marcia: sostenibilità e verde. Entrambi cercano di attirare nuovi investitori, trattenendo coloro che, peraltro, già soddisfano i requisiti analizzati dagli indicatori di sostenibilità internazionali e di cui gli analisti tengono conto in sede di trasferimento dei portafogli dei propri clienti.

È improbabile, se non impossibile, che in questo momento si realizzi un impegno diffuso per la trasformazione L’economia verso un modello più sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici I flussi di finanziamento non sono verdi o tengono conto degli standard ambientali, sociali e di governance. In altre parole, l’intera catena di approvvigionamento deve essere impregnata di questi standard, motivo per cui tutti gli agenti coinvolti nelle attività di ACS devono rispettare un controllo rigoroso se scelgono di collaborare con Perez.

Impatto positivo sulle comunità in cui operano

ACS ha una vasta attività internazionale, è presente in una trentina di paesi, quindi, in questo masterplan, l’azienda si impegna anche a far sì che la sua attività abbia un impatto positivo sulla società in cui opera. che dicendo, Contribuire al progresso a livello locale, nonostante la sua consolidata missione internazionale.

Per questo la società quotata spagnola si impegna a mantenere per ogni progetto oltre il 90% dei lavoratori della comunità locale, oltre a Quota non inferiore al 75% dei fornitori.

A proposito di inclusione e diversità

L’American Society of Sports Medicine si è posta l’obiettivo di aumentare del 25% la presenza delle donne nello spazio degli Emirati Arabi Uniti entro il 2025 direzione alta Per quanto riguarda la quota iniziale per il 2019. Inoltre, il 20% degli incarichi di responsabilità sono ricoperti da donne. A quest’ora, 40% della forza lavoro Della società quotata ci sono donne, ma nessuna nell’alta dirigenza.

Inoltre, secondo Master Plan di SostenibilitàRafforza inoltre le alleanze con i centri tecnologici e universitari al fine di sviluppare progetti specifici incentrati su innovazione e sostenibilità come altri punti chiave del suo impegno per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.