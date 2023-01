Un pesce usa la carta di credito del suo proprietario per acquistare su Nintendo Switch dopo un problema tecnico in Pokémon Scarlatto e Viola – Pokémon Scarlatto / Viola

quando YouTube giapponese Ha installato una webcam e un software di tracciamento nel suo acquario, lo ha fatto con la convinzione che i suoi pesci sarebbero stati in grado di farlo completare Pokémon scarlatto e viola . Tuttavia, poiché è stato trasmesso in diretta sul suo canale YouTube, l’intento di questi animali è cambiato completamente durante la partita congelatonel momento in cui ne hanno approfittato per entrare nell’eShop, Aggiungi denaro al conto del giocatorescarica il simulatore e molte altre situazioni folli.

Questa non è la prima volta che mutekimaru Cerca di convincere il tuo pesce a completare un gioco Pokémon epico . Nel 2020, i suoi Aquatic Animals realizzano questa impresa con Pokémon Zaffiro un’avventura per Game Boy Advance che gli è costata Più di 3000 ore di sforzo. Tuttavia, in questa occasione, il pesce ha voluto fare un ulteriore passo avanti e ha approfittato dell’occasione Usa una carta di credito al suo proprietario, situazione a cui si deve aggiungere la serie di oltraggi e sfortunate coincidenze che si sono susseguite Vive 7 ore Senza presenza su YouTube.

Nintendo ha accettato di restituire i soldi dopo aver acquistato il pesce

E così, dopo che un errore ha portato al crollo di Pokémon Scarlatto e Viola, il pesce ha avuto mano libera Sfoglia l’elenco. Grazie a ciò, questi animali hanno iniziato a pasticciare con le scelte dell’utente, motivo per cui hanno cambiato il nome da “Mutekimaru” a “ROWAWAY”. Quindi, scopri come entrare Nintendo eShopil negozio virtuale di Nintendo Switch per l’acquisto giochi digitali e altri tipi di prodotti. E in quel momento, il L’epopea del capitalismo di pesci, un’avventura che li fa aggiungere denaro, acquistare un avatar e altro ancora.

Dopo diversi tentativi, gli animali acquatici sono riusciti ad aggiungere 500 yen (poco più di 3,50 euro) al portafoglio dell’utente. Durante tutto il processo, hanno mostrato Informazioni sulla carta di credito registrato nel sistema, una situazione che sarebbe potuta finire molto male se qualcuno degli spettatori fosse stato in malafede. Successivamente, continuano a navigare nel negozio online e ottenere file Acquisto dell’avatar giocatore di golf Nintendo Switch Sport . Quindi hanno scaricato un file emulatore a partire dal Nintendo 64 ha giocherellato ancora un po’ con il menu di sistema e ha ottenuto Spegni la console 7 ore dopo. Con una nota positiva, l’utente ha indicato di aver contattato Nintendo, spiegato loro la situazione e hanno accettato Restituzione Soldi spesi dai pesci.

