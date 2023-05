Un pezzo cade nella stazione di Harvard, lasciando un ferito – NBC Connecticut

Circa due mesi dopo che un pannello del tetto è crollato alla stazione di Harvard a Cambridge, ferendo quasi un passeggero MBTA, una donna è rimasta ferita lunedì pomeriggio quando l’attrezzatura nella stessa stazione si è rotta ed è caduta.

Il basamento si è rotto ed è scivolato giù da un palo, portando con sé un arco che ha colpito la donna, secondo i funzionari dell’MBTA. Gli equipaggi hanno risposto alla stazione di Harvard intorno alle 16:30 di lunedì per controllare qualcuno per quelle che sono state descritte come ferite lievi. È stata portata in ospedale per una valutazione e il personale ha isolato l’area per sicurezza.

Il caso della “paura” alla Harvard Station di Cambridge

Il nuovo direttore generale dell’MBTA, Philip Eng, si è recato alla stazione di Harvard per ispezionare personalmente l’attrezzatura caduta.

T ha detto che era una cassetta degli attrezzi attaccata a un palo che si è rotto ed è scivolato lungo il pozzo sulla piattaforma d’ingresso.

È stato il portatore di questa cassetta degli attrezzi a colpire il passeggero che si trovava davanti al palo.

Il video aereo ha mostrato il passeggero che veniva portato su un’ambulanza, con quelle che la polizia ha descritto come ferite lievi.

Non è il primo incidente alla stazione di Harvard

Questo è il secondo recente incidente alla stazione T di Harvard in cui qualcosa è caduto sul binario.

Ai primi di marzo è crollato un pannello del tetto, con la perdita di un passeggero.

Più di cento pannelli finirono per essere rimossi per precauzione.

Ora, con questo secondo incidente, i ciclisti sono preoccupati per la loro incolumità.

I passeggeri reagiscono agli eventi alla stazione di Harvard

“Direi che è piuttosto spaventoso”, ha detto Lucy Flam. “Uso l’MBTA ogni giorno per andare al lavoro, è così spaventoso sapere quando stai camminando sulla piattaforma e non sei sicuro di quanto stai camminando al sicuro.”

“Penso che sia totalmente inaccettabile”, ha detto Destiny Crowley. “Ho avuto attacchi di panico camminando intorno a una stazione T da quando l’ultimo grosso pezzo pesante è caduto dal tetto, come se fosse spaventoso.”

Le indagini su come ciò sia accaduto sono ancora in corso.