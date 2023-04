Un piccolo appartamento in stile wabi-sabi con tocchi minimalisti

Lui Un piccolo appartamento Vivere tranquillamente senza perdere il ritmo o l’estetica della vita moderna esiste. Sappiamo tutti, perché l’abbiamo sperimentato o ci è stato detto, com’è passare dall’affitto all’imbarcarsi nella riparazione della tua prima casa. Addio spazi comuni, bordure di limoni insipidi, porte con finiture in legno d’arancio… I limiti della creatività si espandono all’infinito anche se ne abbiamo solo uno Un piccolo appartamento.

E questo è quello che è successo ai proprietari di tale attrattiva e giovinezza Un piccolo appartamento nel quartiere Tetuan di Madrid; Una coppia e il loro cane. Non volevano sentir parlare delle pareti bianche o del pavimento di legno dell’ospedale. Volevano una casa aperta che fosse un rifugio e uno spazio da vivere con gli amici, che riflettesse la loro personalità e che fosse inondata di luce. Tutto questo, su una superficie di 65 mq, è stato un progetto impegnativo affidato allo studio Lugar, che senza pensarci ha accettato la sfida e ha esaudito i desideri di questa moderna famiglia di presentare Elegante stile piatto wabi sabi Con loro Tocchi semplici Qui e li.

Di più

Alberto Amore.

Partiamo dalle basi

La luce è stata, fin dall’inizio, una delle principali sfide per questo Un piccolo appartamento. La casa è in un piccolo edificio degli anni ’20, con una bella facciata ma un’entrata e una scalinata molto buie. Prima della riparazione, l’appartamento rispondeva agli standard della zona e del suo tempo: lo attraversava un lungo corridoio, dal quale si distribuivano quattro semplici camere da letto, una camera padronale e una cucina. Nonostante ci siano due balconi che si affacciano sulla strada e una doppia direzione, questa divisione ha reso la casa un luogo cupo e triste.

La struttura della casa è divisa in due muri portanti paralleli alle facciate, che a loro volta distribuiscono il pavimento in tre spazi di dimensioni molto simili. Queste pareti portanti hanno in gran parte plasmato il concetto di abitazione aperta stile Wabi SapYu che i nostri clienti ci hanno chiesto”, dicono da Lugar Studio.

Alberto Amore.

Lungi dal negare l’evidenza, hanno abbracciato la loro natura e creato un’ampia zona giorno comune per l’accoglienza e la socializzazione, ma con spazi ben distanziati. “Mantenendo queste pareti e sfruttando le aperture esistenti, siamo riusciti a collegare la stanza principale, la sala da pranzo e la cucina mantenendo l’autonomia tra loro. Nella camera da letto, lo stesso accade con lo spogliatoio, a cui si accede attraverso una delle aperture nel muro portante”.

Archeologia e mura

La grande sorpresa che avrebbe definito l’intera estetica della Riforma venne dall’eliminazione del gotelé color salmone. Aggiungono: “Quando è stato rimosso, i numerosi strati di vernice che erano apparsi sui muri divisori e sui muri portanti nel corso degli anni hanno cominciato a mostrare”. Le pareti di vernice chiara nei toni del rosa, verde e azzurro sono così imperfette che si è deciso di mantenerle così come sono, creando così, quasi per caso, un aspetto antico che conferisce al progetto tratti di pennello wabi sabi Il minimoproprio come previsto dai clienti.

Alberto Amore.

Alberto Amore.

Ciò che distingue davvero questa casa non è semplicemente il fatto che hanno deciso di mantenerla, ma il modo in cui l’hanno incorporata in un ambiente molto contemporaneo. Le pareti logore e fatiscenti contrastano magnificamente con il pavimento piastrellato beige, che aggiunge luce e continuità all’intera casa, così come con la cucina bianco puro di Santos e il resto della cucina. Decorazione semplice E l’intero dipartimento si è comportato molto bene stile wabi sabi.

“Ciò che rende questo progetto così unico è la fusione tra il nuovo e l’esistente. In ogni momento abbiamo avuto come forza trainante preservare la vera essenza della casa e che la riparazione ci ha anche raccontato la sua storia”, conclude Lugar Studio . Il risultato è un Un piccolo appartamento Stile incredibile, perfetto per una famiglia di oggi.

Alberto Amore.

Alberto Amore.

Alberto Amore.

L’articolo è stato originariamente pubblicato in annuncio Spagna.