Sabato, il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze armate hanno disabilitato 821 infrastrutture militari ucraine Nell’ambito dell’operazione speciale emessa dal presidente Vladimir Putin.

Il portavoce dell’entità militare Igor Konashenkov ha spiegato che durante le operazioni armate sono stati distrutti 14 aeroporti militari, 19 centri di comando e comunicazione, 24 sistemi di difesa antiaerea S-300 e Osa e 48 radar.

Ha spiegato che l’esercito russo ha abbattuto sette aerei da combattimento, lo stesso numero di elicotteri e nove droni ucraini.

Le unità delle forze armate russe hanno imposto il controllo completo sulla città di Melitopol. Il portavoce ha aggiunto che i militari stanno adottando tutte le misure per garantire la sicurezza dei civili ed escludere le provocazioni delle forze speciali ucraine e dei nazionalisti.

Konashenkov ha aggiunto che le forze della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e delle Repubbliche popolari di Luhansk (LPR) nelle ultime 24 ore hanno ampliato le aree di penetrazione della difesa nemica e continuano a portare a termine con successo l’offensiva.

In questo senso, ha spiegato che le forze dell’RPL avanzarono fino a una profondità di 30 chilometri e catturarono gli insediamenti di Bájmutovka e Grechíshkino, mentre le unità dell’RPD avanzarono di altri sei chilometri in direzione di Novomáiskoye.

“I battaglioni nazionalisti, nella loro ritirata, hanno fatto esplodere sottostazioni elettriche e ponti sui fiumi sul loro cammino”, ha spiegato Kanashenkov, e ha anche sottolineato che l’esercito russo non effettua attacchi contro le città in Ucraina, ma usa solo mezzi di alta precisione per distruggere le infrastrutture militari di quel paese.

Da parte sua, il vice capo del dipartimento della difesa della Repubblica di Donetsk, Eduard Basurin, ha annunciato di aver istituito un corridoio umanitario per i soldati delle forze armate ucraine che hanno deposto le armi per lasciare la zona di combattimento e che saranno forniti . Cibo e cure mediche.

Il 21 febbraio Mosca ha riconosciuto l’indipendenza e la sovranità della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica Democratica del Congo e ha firmato trattati di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca con i leader di entrambe le regioni, che includevano l’instaurazione di relazioni diplomatiche e militari aiuto.