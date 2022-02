Un prete anti-vaccino in giro per le chiese del nord ha scatenato uno scandalo in Italia

In Lombardia scoppia un solo scandalo (Milano), La zona più vasta e ricca ItaliaQuesto è motivo di preoccupazione nella Chiesa.

Un sacerdote della provincia di Bergamo, in cui la prima fase dell’epidemia di Govt-19 ha ucciso diverse migliaia di persone. Si è ribellato ai funzionari della chiesa Insieme ad altri due sacerdoti ea una sessantina di parrocchiani che lo seguirono, iniziò a girare in altre città e chiese in un’aperta campagna anti-vaccinazione.

Il padre del parroco è Emanuel Personali, che ha annunciato la partenza dalla sua chiesa di Ombre. Dovrebbe iniziare la sua campagna di negazioneÈ come aggiungere olio al fuoco della rabbia e del dolore di molti per il numero di parenti e amici morti nella regione. Diffusione internazionale.

Padre Personneri è apparso due giorni fa nella tenda della sua chiesa con un cappello di lana e una giacca gialla sulla testa. Inizia il pellegrinaggio “contro le ingiustizie perpetrate”. Con la causa dell’infezione.

Le bare delle vittime del corona virus COVID-19 vengono benedette presso la Chiesa di San Giuseppe a Seriat, in Italia. foto EFE

Uno scandalo crescente costrinse il vescovo Francesco Pesci a intervenire, con l’appoggio delle autorità Roma, Sospendere il sacerdote ribelle in un batter d’occhio Per aver abbandonato la sua chiesa e proibito al clero di predicare nelle chiese della provincia di Pergamo o altrove.

Sfondo

Ad ottobre si è svolto il primo confronto tra padre Persononeri e il suo vescovo, con l’appoggio di Mabello e Veltrike, dei padri Alessandro Nava e Andrea Testa. Il sacerdote ribelle iniziò una campagna Raccogliere fondi per aiutare i credenti che non sono in grado di lavorare Poiché non sono stati vaccinati, devono essere sottoposti a test continui per assicurarsi che non siano stati infettati dal virus.

Personery ha anche pubblicato un opuscolo intitolato “”.Govt-19 “I conti non sono chiari” Dallo scoppio della peste lombarda due anni fa, il 21 febbraio, è stata oggetto di studi di vaccinazione di massa che hanno salvato gli italiani dai peggiori mali mai vissuti, provocando ad oggi oltre 150.000 morti.

All’ingresso di un ospedale di Bergamo, un cartellone dedicato ai medici diceva: «Voi siete i veri eroi. Rispetto per medici e infermieri! ”

Il Vescovo di Bergamo, monsignor Pesky, ha respinto le dichiarazioni dei tre sacerdoti ribelli e ha ricordato la posizione della Chiesa. Papa FrancescoA favore delle vaccinazioni di massa.

Nella sua risposta, il vescovo ha ricordato loro i loro doveri “senza una specifica preparazione ma con una responsabilità verso la comunità”. Il pastore Personery ha risposto Pergamo ha proposto un pellegrinaggio alle parrocchie e ha esacerbato la corruzione.Disgustoso

“Non venire”

Nella vicina Ambivare, il sindaco, medico di famiglia, ha aggredito tre sacerdoti anti-vaccino e ha approvato una risoluzione dei consiglieri contro i loro sforzi.

Anche altri sindaci hanno protestato e chiesto al vescovo Bergamo di rimuovere dalle loro chiese tre sacerdoti ribelli. Un altro sacerdote ha risposto duramente. Matteo Cella, il padre del pastore di Nembro, ha ricordato loro un messaggio a Nembro 188 credenti sono morti entro due mesi dallo scoppio.

“Non puoi immaginare la rabbia delle persone per il messaggio che stanno diffondendo. Non venire in questo modo perché non saremo neutrali con te.

Ci sono state reazioni simili in altre città e chiese. Si segnala che dopo la prima fase dell’epidemia è stata avviata un’inchiesta giudiziaria per scoprire quanti morti effettivi si siano verificati a Bergamo e provincia. Presia.

Nonostante non ci sia un verdetto definitivo, secondo i dati ufficiali della Lombardia, si stima che l’area sia la più colpita dall’epidemia. Altri ventimila devono essere aggiunti ai morti. Il motivo era che per molti decessi che non sono passati attraverso gli ospedali, la causa è stata attribuita alla doppia polmonite, causata proprio dal Govt-19.

Nel suo messaggio ai sacerdoti anti-vaccino, padre Cella ha detto: «La vostra non è una guerra per la libertà, ma una guerra per proteggere l’egoismo.

In Italia, l’86% della popolazione è completamente vaccinata. Aumentano le reazioni contro le azioni dei gruppi anti-vaccino.

Il vescovo Pesky ha vietato gli incontri o le celebrazioni religiose dei sacerdoti anti-vaccino. Il parroco di Sotto il Monte, paese natale di papa San Giovanni XXIII, avvertì padre Personneli che “attiri ogni genere di persone con il tuo atteggiamento”.

Infatti i parrocchiani e i ciclisti di Personneli e gli altri due sacerdoti che lo sostenevano aggiunsero teorie del complotto e interpretazioni magiche al loro sermone contro le vaccinazioni. Contro i vaccini e le misure sanitarie.

PP