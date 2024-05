Un progetto britannico ha tentato di contrapporre la cucina italiana a quella spagnola. Italia e Spagna hanno deciso di unire le forze

“Spagnoli e italiani sono fratelli. Chi cerca di dividerci non ci riuscirà mai”, commenta un utente.

Ciò che il Mediterraneo unisce non può essere diviso dalla tv, né da alcuno chef stellato. Lo ha espresso brillantemente. “Gordon, Gino e French: Road Trip”Un programma di viaggi e gastronomia inglese con protagonisti numerosi chef, anche molto conosciuti Gordon Ramsay. In uno dei suoi episodi, lo chef britannico riconosce la sua passione per la gastronomia spagnola, che sfocia in una breve discussione con i suoi compagni sui piatti autoctoni che si conclude con una delle pietanze italiane. Gino D’AcampoFa ad Alexa tutte le domande sulla cucina: quale cucina è migliore, italiana o spagnola?

La cosa più interessante non è ciò che risponde l’assistente virtuale di Amazon, ma come quella domanda è arrivata sulle reti. Invece di una “guerra” internazionale e di argomentare a favore delle tortillas o della pizza, i difensori di entrambe le parti hanno fatto il contrario: si sono sostenuti a vicenda… e hanno preso posizione. In alcuni casi, incolpano anche terze parti come English Food.

Guerra in cucina. Questo è ciò che vola durante un breve video di mezzo minuto tratto da uno degli episodi. “Gordon, Gino e French: Road Trip” Circola sulle reti da alcune settimane. Vedi Ramsey confessare il suo amore per la gastronomia spagnola. “Lo apprezzo più degli inglesi”, spiega lo chef tra le risate dei colleghi. madre gallico Fred Sirix e lo chef italiano Gennaro S. D’AcampoIl nome è Gino D’Acampo.





Ad un certo punto menzionano addirittura Gordon Ramsay “Tizio Pesce e Patatine Fritte” Un cenno ironico al popolare piatto inglese a base di patatine e pesce in pastella. Con D’Acampo presente e strenuamente difensore della cucina del suo Paese, il dibattito si sposta rapidamente su: spagnola o italiana.

Alexa pronuncia la frase. D’Acampo, visibilmente infastidito dai suoi due soci, si alza dalla sedia, si allontana e si avvicina ad uno smart speaker, dove pone la domanda principale: “Alexa, il cibo italiano è migliore di quello spagnolo?” Non ci volle molto perché la voce metallica rispondesse. Anche se con una frase che lo chef non si aspettava: “La cucina italiana è buona, ma secondo me è migliore quella spagnola”.

A questa frase segue una scena della situazione di D’Acampo… e una risata di Ramsay e Sirieks. La domanda a quel punto era… Come avrebbero risposto gli utenti di X o di Instagram alla stessa domanda e all’apparente tentativo dello show di contrastare la cucina spagnola e italiana?

Alleati del Mediterraneo. La risposta può essere trovata nell’account Instagram pesto_pasteria, che ha pubblicato un breve clip dello spettacolo il 1 aprile. Da allora si sono accumulati molti commenti su quest’area. Ciò che sorprende, però, non è il loro numero, ma il tono: invece di un acceso dibattito su se siano migliori i piatti che hanno creato la frittata o la pizza, i difensori delle tavole sia italiane che spagnole, si dedicano. Fanno il loro ananas.

somma delle forze. “Smettetela di cercare di dividerci. La cucina spagnola e quella italiana sono le migliori al mondo”, ha commentato un utente. “Sono felice di vedere l’accordo sulla supremazia della cucina mediterranea 🇪🇸 🫂🇮🇹.” “Io sono spagnolo e siamo gli unici che possono prendere in giro gli italiani. Come ti permetti di insultare i miei fratelli?” “Noi spagnoli e italiani siamo fratelli e lo saremo sempre. La nostra cucina è la migliore. Chi cerca di dividerci non ci riuscirà.”

I messaggi continuano all’infinito in quella riga. Inoltre, se si prende di mira la cucina nazionale, non si tratta di uno di questi due paesi, ma piuttosto della British e della Gala. “Il cibo inglese non dovrebbe nemmeno essere chiamato cibo. E il cibo francese è così sopravvalutato”, riflette un utente di Instagram.

Competizione sì, ma fratelli. Lo spettacolo di Ramsay, trasmesso originariamente sulla rete ITV nel Regno Unito, è l’undicesima dimostrazione della competizione culinaria spagnola e italiana, anche se abbiamo cambiato argomento per preparare frittate di patate o paella. O quasi “problemi di Stato” quando si parla di Patatas Bravas, Spagna e Italia dove le posizioni si ammorbidiscono.

Ci sono esempi dei loro gemelli in diverse aree Dalla politica Volere Cultura O, ovviamente, la cucina. Ciò che unisce il Mediterraneo e la storia… non separarlo da uno spettacolo televisivo.

