Un programma che suggerisce cosa dire negli incontri di lavoro

Arrivo Lavora elettronicamente Si intendono riunioni in videochiamata per comunicare aspetti del lavoro tra colleghi, ma sicuramente più di una volta siamo rimasti senza sapere cosa dire nel bel mezzo di una conversazione a causa di un commento inviatoci.

Per rimediare a questa situazione, Daniel Gross (ex sviluppatore che ha lavorato presso Intelligenza artificiale (Apple AI) presenta un programma AI che ascolta una riunione e Suggerisci commenti da aggiungere alla conversazione.

Tele prompt è un Sistema di riconoscimento vocale Cattura ciò che una persona dice e fa senza essere collegata ad essa Internet e strumento adattatore all’ingrosso Responsabile della ricerca di frasi relative al thread di conversazione in set di dati kaggle.

In particolare, questa innovazione Utilizza il paradigma di elaborazione del linguaggio Conosciuto come “GPT-3” che estrae le citazioni da un database kaggle Per suggerire commenti accattivanti.

Sebbene l’intelligenza artificiale in fase sperimentale E hai ancora molta strada da fare, è vero che puoi suggerire frasi e fare riflessioni per i partecipanti alla videochiamata.

il bot Tuttavia, non è disponibile nell’app consumeril suo codice è pubblicamente disponibile su GitHub (Collegamento), Che è stato fonte d’ispirazione per altri appassionati di intelligenza artificiale.

