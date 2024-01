Un ragazzo di 13 anni ha terminato per la prima volta nella storia il classico gioco del Tetris

Tuttavia, non ci sono state solo celebrazioni. Presentatore di Sky News Cercatore di geni inviarlo a me '' Prendi una boccata d'aria fresca ''

Tetris È uno dei Video gioco Il più famoso della storia e la sua versione classica di origine russa non è sopravvissuto fino ad oggi. Willis Gibson Anche '' Scotty Blu all'età di 13 anni, è arrivato a Livello 157 Già laurea 999999 ( È stato 6850560 di punti in totale, una volta che il gioco smette di contare) prima di raggiungere la “schermata di uccisione”, che è quando finisce Il gioco si blocca .

Gibson ha condiviso il video martedì su YouTube, dove è stato registrato il suo storico marchio, che è durato circa 38 minuti. Nel video potete vedere come dice il giovane negli ultimi istanti della partita:Ripartizione, per favoreNon appena si rese conto di aver raggiunto la schermata di uccisione, gridò:Oh mio Dio sì! Perderò conoscenza. Non riesco a sentire le mie mani“.