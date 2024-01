Un raro peluche di quasi 100 anni verrà venduto all'asta per più di $ 25.000: ecco perché è così costoso

Una scoperta al mercatino delle pulci si trasforma in un'opportunità redditizia per un residente di Phoenix. (EJ Generale)

Questo fine settimana, un raro animale di peluche conosciuto come… Steve Begging Dog Bonzo del 1927 Sarà messo all'asta all'EJ's Auction & Appraisal a Glendale e si prevede che verrà venduto più di 25mila dollari americani. L'animale ornato è stato acquistato in un mercatino delle pulci da un residente di Phoenix, in Arizona, che potrebbe presto guadagnare migliaia di dollari vendendolo.

L'asta per questo ambito lotto inizierà sabato 30 dicembre alle ore 10 e sarà un evento solo online. Lo Steiff Begging Bonzo Dog è uno dei soli 115 esemplari prodotti, e la sua originalità e il suo design eccentrico lo rendono Nella misura massima Prezioso Per collezionisti.

Secondo Eric Heuer, CEO di EJ's Auction & Appraisal, l'azienda Steiff, fondata in Germania nel 1880 e tuttora attiva nella produzione di orsacchiotti e altri giocattoli di peluche, ha addirittura realizzato questi animali di peluche all'artista britannico George Study, il creatore di il cartone animato. Il personaggio degli anni '20 Bonzo espresse la sua insoddisfazione nei loro confronti.

L'esemplare all'asta è alto circa 10 pollici e presenta occhi di vetro, orecchie di velluto nero, lingua rossa, arti articolati e una testa girevole. Altri oggetti da collezione simili sono stati precedentemente venduti usati a prezzi compresi tra $ 25.000 e $ 45.000.

Chi è interessato a fare un'offerta per questo peluche Steiff o vederlo di persona può farlo presso EJ Auctions, situato a 5880 W. Bell Road, Glendale, venerdì 29 dicembre e sabato mattina 30 dicembre prima dell'inizio dell'asta.

L'evento fa parte dell'asta annuale di Capodanno di EJ, che comprende anche oggetti come vasi di ceramica, una statua in bronzo di un guerriero nativo americano a cavallo, altoparlanti antichi, mobili in stile metà secolo e una serigrafia firmata in edizione limitata. . Andy WarholGioielleria raffinata, un orologio Rolex d'oro, una Mercedes-Benz, strumenti musicali, un'armatura e una replica a grandezza naturale di un aereo Fokker tedesco della prima guerra mondiale.

La prestigiosa casa d'aste EJ's celebra il suo evento annuale con un esemplare unico che riflette la secolare qualità Steiff (EJ PR)

EJ's Auction & Appraisal organizza aste online ogni sabato alle 10:00 e spettacoli di valutazione gratuiti il ​​quarto venerdì di ogni mese, e questo evento è particolarmente degno di nota perché mette in mostra gli oggetti più preziosi della sua collezione annuale.

Steiff, noto per i suoi orsacchiotti di alta qualità, continua a essere un marchio di spicco nel mercato dei peluche e dei giocattoli da collezione.

Con una storia che dura da oltre 140 anni, Steiff non solo è rimasta un produttore leader di peluche, ma ha anche ampliato la sua gamma di prodotti, comprese linee per bambini, moda per bambini e accessori. Inoltre, l'azienda ha risposto alle tendenze moderne Collaborazione con altri marchi L'avventura nella produzione di edizioni limitate e da collezione attira grandi e piccini.