Un razzo SpaceX lascia un’impressionante spirale nei cieli dell’Alaska – NBC Orlando (31)

ANCHORAGE, Alaska – Gli osservatori dell’aurora sono rimasti sorpresi quando hanno ammirato i nastri verdi di luce che danzavano nel cielo dell’Alaska: una spirale azzurra simile a una galassia è apparsa tra le aurore per alcuni minuti.

La causa del fenomeno, registrato all’alba di sabato 15 aprile, era qualcosa di più banale di un’invasione aliena o dell’apparizione di un portale ai confini dell’universo. Era solo carburante in eccesso espulso da un razzo SpaceX lanciato dalla California circa tre ore prima della comparsa della lumaca.

A volte i razzi contengono carburante che deve essere espulso, ha spiegato il fisico spaziale Don Hampton, professore associato presso l’Istituto di geofisica dell’Università dell’Alaska a Fairbanks.

“Quando lo fanno ad alta quota, il carburante si trasforma in ghiaccio”, ha detto. “E se succede alla luce del sole, quando sei al buio sulla Terra, puoi vederlo come una specie di grande nuvola, e a volte ruota”.

Sebbene questo non sia uno spettacolo tipico, Hampton ha notato di aver assistito a questo tipo di fenomeno circa tre volte.

L’aspetto del vortice è stato catturato dalla Telecamera Panoramica dell’Istituto di Geofisica e mostrato in un video time-lapse ampiamente diffuso. “Questa spirale ha creato una sorta di tempesta su Internet”, ha spiegato Hampton.

Anche i fotografi che hanno assistito allo spettacolo dell’aurora boreale hanno pubblicato le loro foto sui social media.

Gli utenti condividevano l’illuminazione proiettata nel cielo.

Il razzo, lanciato venerdì notte dalla Vandenberg Space Force Base in California, trasportava 25 satelliti come carico utile.

Era un lancio polare, che lo rendeva visibile su un’ampia fascia dell’Alaska.

“Hanno in qualche modo scaricato il carburante giusto in tempo per noi per avere questo incredibile vortice”, ha detto.

E mentre sembrava essere una galassia che passa sopra l’Alaska, Hampton ha detto che non lo era.

“Posso dirti che non è una galassia”, ha osservato. “È solo vapore acqueo che riflette la luce del sole.”