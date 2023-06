Un rendering funzionante rivela i primi dettagli del nuovo MMO di Bethesda

I creatori di The Elder Scrolls Online saranno già al lavoro su una nuova IP.

High Island è l’ultima espansione di The Elder Scrolls Online.

Di questa possibilità si vociferava da tempo ZeniMax in lineacreatori dell’acclamato The Elder Scrolls Online, sta lavorando Nuovo MMORPG Vedrà presto la luce, e sebbene non ci sia stato ancora alcun annuncio ufficiale in merito, nuove indicazioni potrebbero aver fatto luce sulla vicenda. Almeno, questo è ciò a cui sembrano riferirsi. Nuove offerte di lavoro Da questo team Bethesda.

Secondo i posti vacanti di Zenimax Online, possiamo supporre che il team stia lavorando a un nuovo e ambizioso progetto al di fuori del lungo The Elder Scrolls Online. Sarà nuovo Gioco di ruolo multipiattaforma in terza personaa differenza dei giochi per giocatore singolo che Bethesda ha pubblicato dal suo acquisto da parte di Microsoft.

Bethesda sta preparando un nuovo gioco di ruolo MMO open world

In base a queste offerte di lavoro siamo stati in grado di scoprirlo GiochiZenimax Online è alla ricerca di un nuovo produttore di punta che si unisca allo sviluppo Il nostro prossimo gioco AAAPer questo, un profilo con “molta esperienza” familiare con i “team”. Progettazione dei livelli, narrazione, filmati, incontri, costruzione del mondo e missioni/ricerche“.

Il secondo posto vacante è Un ingegnere di gioco specializzato in combattimentodove si dice che il gioco sarà multipiattaforma (Playstation, Xbox e PC) e il mondo aperto. Questo candidato deve avere familiarità con i sistemi di combattimento in terza persona e i giochi di ruolo, nonché “a suo agio con il software di sviluppo basato sui test di gioco e Concentrati sulla ripetizione e la lucidaturaPer evitare il più possibile il ripetersi del caso Redfall.

Infine, essendo un gioco di ruolo Bethesda, richiede Disegnatore narrativo Modellare “personaggi, storie e luoghi coinvolgenti nell’ambiente del gioco” attraverso “dialoghi avvincenti per i personaggi”. Viene anche menzionato il “Testo della ricerca, della conoscenza e della storia” insieme a “Storie complete sul mondo, i suoi luoghi e i suoi abitantiQuindi questo nuovo MMORPG AAA open world di Zenimax Online promette di avere un’importante sezione narrativa.

(Giochi) ZeniMax New MMO IP è un gioco di ruolo d’azione multipiattaforma in terza persona Unreal Engine integrato MMO “Esperienza nello sviluppo per più piattaforme (Windows, Xbox, PlayStation).” Elenco lavori:https://t.co/GvqKBSCjOf scopo:https://t.co/ddnL5QAuV7 pic.twitter.com/DpPqJIj8dV – Idle Bradipo (@IdleSloth84_) 1 giugno 2023

Al momento non ci sono prove in merito Quando può essere annunciato Questo o altri progetti Bethesda, dato che l’evento Microsoft della prossima settimana è l’Xbox Game Show, non hanno il logo “& Bethesda”, come l’anno scorso. Da Bethesda sappiamo solo questo Starfield avrà il suo Direct Una volta terminato l’evento principale.