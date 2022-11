Un altro titolo ufficiale della famosa saga Ninja Gaidensenza contare stream, compilation, remake o versioni migliorate, lo era Ninja Gaiden 3 Più di 10 anni fa, il 20 marzo 2012, è stato duramente criticato. Da lì, ci sono molti fan che si sono chiesti cosa sia successo a questa saga un tempo eccezionale che era un pilastro dei videogiochi, e sebbene la risposta alla domanda se la serie continuerà sia attesa da tempo, ce l’abbiamo già. Annuncio ufficiale che è già in corso un riavvio di Ninja Gaiden.

Questa non sarebbe la prima volta che la saga di Ryu Hayabusa riceve un rinnovamento delle sue meccaniche, beh, Possiamo già vederlo in 3Dla saga ha già 2 trilogie principali, e sebbene una sia un platform a scorrimento laterale e l’altra sia un gioco d’azione a scorrimento laterale in 3D, entrambe hanno l’alta difficoltà caratteristica di cui si occupa la saga, quindi, se possiamo aspettarci qualcosa dal riavvia questo è da Ninja Gaiden È una grande difficoltà unita a combattimenti frenetici.

Un riavvio di Ninja Gaiden è in lavorazione

Questo riavvio di Ninja Gaiden è stato annunciato alla G-Star Convention, una celebrazione commerciale coreana dedicata ai videogiochi, la sede in cui Squadra Ninja È stata una delle presentazioni principali. L’annuncio è stato condiviso dal portale pixel rumorosie non sono state fornite ulteriori informazioni a riguardo, quindi dovremo attendere per scoprire dettagli come la data di uscita, il titolo, il gameplay o qualcosa di molto importante, in quale fase di sviluppo si trova attualmente il progetto.

Il Team Ninja è stato attivo in saghe al di fuori di quelle che danno il nome allo studio, facendo lavori davvero buoni come la saga di Nioh o The Dead or Alive, realizzando titoli davvero buoni e, cosa molto importante, il primo è simile allo spirito, possiamo scommetti su quello. Team Ninja non ha dimenticato come mantenere un titolo impegnativo e frenetico. Il reboot di Ninja Gaiden potrà sfruttare tutto il potenziale della saga con le nuove tecnologie, anche se non si sa ancora nulla, non ci sono dubbi sull’interessante reparto grafico di cui la serie si è già occupata.