Un rugbista argentino è stato sospeso in Italia per aver regalato una banana marcia

Il 21 dicembre, Molo Internazionale Italia Cherif Traore (28 anni, 10 presenze in nazionale) condannato sul suo account Twitter instagram Il giorno prima, aveva ricevuto la banana marcia incartata durante uno scambio di regali tenuto anonimamente dai membri del gruppo lo scorso giorno di Natale.

“Non solo è stato scioccante, ma ciò che mi ha ferito di più è stato vedere i miei compagni di squadra ridere. Come se fosse normale”.Da allora il giocatore è stato condannato Mezzi sociali.

“Sono abituato a fare una faccia coraggiosa ogni volta che sento battute razziste, o ci sono abituato, ma quello che è successo è stato diverso”.Egli ha detto.

Il suo club, che ha sempre ribadito la sua “ferma condanna di ogni manifestazione di razzismo”, ha spiegato che tutta la squadra e lo staff tecnico si erano scusati. mi è venuto in mente.

Nella sua dichiarazione, il ABETE Specifico per definire il permesso Ivan Neymar “La disponibilità (del giocatore) a chiarire l’accaduto, a chiedere scusa ai compagni, è stata considerata un riconoscimento del danno che il suo comportamento aveva arrecato all’immagine della Benetton Rugby, al rugby italiano e allo sport in generale, nonché l’esemplare comportamento che l’atleta ha sempre mostrato dentro e fuori dal campo durante la sua carriera.” .

“Il razzismo non ha avuto alcun ruolo nella mia vita, e non dovrebbe avere alcun ruolo nella vita di nessuno (…) Vengo da un paese multiculturale come l’Argentina, dove le culture sono state unite per più di un secolo”, ha ricordato. Neymarcitato nella stessa relazione.