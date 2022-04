Un sacerdote colombiano è stato arrestato in Italia con l’accusa di sedizione

Secondo i media italiani, lo scorso venerdì santo (15 aprile) il sacerdote colombiano Carlos Arcos Perez è stato arrestato dalle autorità e rinviato in custodia cautelare da un giudice della Procura della città di Velletri, in provincia di Roma. Ordine contro la religione.

La denuncia contro il parroco, Argos Perez, 40 anni, risale al dicembre 2021. Quando i genitori di due minorenni lo rimproverarono per atrocità. Secondo il rapporto, i fatti sarebbero avvenuti nella città di Corbinetto Romano a Roma.

Come riportato dal quotidiano italiano Repubblica, “Carlos Arcos Perez, padre di un prete colombiano di 40 anni che è venuto alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni tre anni fa, è stato rimproverato lo scorso Natale dai genitori di due bambini di Corbineto”.

Dal canto suo, il quotidiano locale Il Corriere Della Città Ha fatto notare che lo scorso Venerdì Santo le autorità sono venute in chiesa e hanno arrestato il sacerdote.

Tra le denunce contro i religiosi c’è la persecuzione di due minori fuori dalla chiesa. Nei prossimi giorni Argos Perez testimonierà davanti alla magistratura italiana.

«Conosco il prete. Ho sentito di (…) notizie dalle forze di sicurezza. A mio parere, questa è una grande sciocchezza, non credo ci sia altro. Abbiamo fiducia nella giustizia e speriamo che (il caso) continui il suo corso”, ha affermato Lorenzo Loppa, vescovo della diocesi di Anakni-Aladdin, secondo quanto riportato da un quotidiano locale. Repubblica.

“Dev’essere rinchiuso in casa per quattro mesi”.

Le denunce contro Carlos Arcos Perez sono emerse nel dicembre 2021. Dopo di che, secondo il giornale Il Messaggero, Il sacerdote ha dovuto rimanere chiuso in casa per quattro mesi senza partecipare alle attività della chiesa o interagire con i membri della comunità religiosa.

Allo stesso modo, nei suddetti media, il sacerdote colombiano detenuto aiutava occasionalmente con alcune messe e riti funebri, ma non era il padre principale della chiesa. “Alcuni lo hanno descritto come una persona molto tranquilla che non ha attirato l’attenzione“, Aggiunge Il Messaggero.

A seguito delle voci già circolate in città durante il primo processo, i media italiani insistono sul fatto che la notizia della cattura religiosa non ha sorpreso alcuni residenti della regione. Tuttavia, ci sono opinioni divergenti sullo scandalo che circonda il sacerdote colombiano Carlos Arcos Perez in Italia.

L’Italia è il Paese “ritardo” nelle indagini sul feudalesimo

Secondo Francesco Janardi, maltrattato dal clero e presidente dell’Associazione L’Abuzo, l’Italia è uno dei Paesi più arretrati nelle indagini sugli abusi sessuali e le calunnie dei preti. Ha sottolineato che la lettera non era un segnale di un’indagine antitrust formale sulle accuse, ma piuttosto un segnale di un’indagine antitrust formale sulle accuse.

Da notare che la Rete L’Abuso, la principale associazione di vittime in Italia, conta 1.300 iscritti. Ha identificato più di 300 sacerdoti negli ultimi 15 anni Negli eventi pedonali.

Tuttavia, dati precisi sono difficili da ottenere perché, come è successo in Francia, in Italia non esiste un rapporto indipendente sulla pedofilia, le rivelazioni scioccanti della Commissione Jean-Marc Sauvé, Ciò dimostra che almeno 3.000 bambini o minori hanno subito abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica in Francia dal 1950.

Nel giugno 2020, Jean-Marc Sauve, presidente di una commissione indipendente istituita per indagare sui reclami, ha dichiarato in una videoconferenza di aver indicato alcune delle cifre preliminari. Più di 1.500 ecclesiastici e altri funzionari della chiesa hanno commesso questi abusi negli ultimi decenni.