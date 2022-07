Un satellite trasporterà messaggi a Maradona nello spazio

Questo amore per Diego Maradona Non ha limiti, non è una novità. Durante tutta la sua vita e anche dopo, molti sono stati i segni di affetto e di lode È stato fatto in tutto il mondo. Tuttavia, questa volta, il problema si sposterà alla velocità della luce e diventerà un problema interplanetario. sì, Da un’altra galassia, come le dieci…

è che tutti coloro che vogliono avranno la possibilità Lascia un messaggio audio e video registrato per la stella Qual è il prossimo Sarà memorizzato su un hard disk che viaggia, con un paio di scarpe, su un satellite diretto nello spazio. Questo sposta quello Prende il nome dall’aquilone cosmico spine Parte del progetto Tango D10SIl Un aereo dedicato a Diego, che sarà in Qatar per partecipare ai Mondiali, scommetti su Superare la barriera del milione di messaggi da mandare in paradiso.

La data di lancio sarà determinata in base a Consiglio di un gruppo di astrologi, basato sul tema natale di DamLo cercheranno Il giorno in cui il satellite attraversa l’atmosfera è una data speciale nella vita di uno dei calciatori più importanti della storia. Poi una volta in paradiso Puoi tracciare la tua posizione attraverso il sistema di geolocalizzazione Ne conterrà fino a uno trasmissione dal vivo.

Coloro che vogliono far parte del movimento e conoscere il Tango D10S, possono acquistare i biglietti sul portale Passline da qualsiasi parte del paese per partecipare, Da questo sabato 23 (L’opening sarà realizzato da Jesica Cirio e ci sono tanti 86 eroi) e Per diversi fine settimanaper me Aeroporto deficiente. Lì, oltre a registrare i loro saluti a Maradona e a conoscere l’aereo, avranno l’opportunità, Attraverso l’intelligenza artificiale, per fare domande a Diego.

L'interno del velivolo è dedicato a dieci. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Tra pochi mesi partirà l’aereo con l’immagine della crepa argentina Un tour in diversi paesi come Brasile, Colombia, Messico e Stati Uniti Per continuare a raccogliere messaggi. Dopo, Il 10 ottobre sarà a Roma per celebrare la Festa della Pace organizzata da Scholas Occurrentes e promossa da papa Francesco, a Pochi giorni dopo a Napoli, per essere presente a novembre in Qatar Ad accompagnare Scaloneta.