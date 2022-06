Un sincero omaggio alla nazionale di calcio argentina

Onorare la Nazionale



Morte Colonnello Lautaroconosciuto come Nuba, ha avuto un impatto internazionale, e la nazionale argentina non ha voluto escluderlo dall’onore che si è tenuto per commemorare l’artista. Con un video di allenamento pre-partita con Estonia E con la canzone “dell’anno” lo sfondo Albiceleste Il cantante, morto venerdì 3 giugno, ha detto addio dopo aver trascorso dieci giorni in terapia intensiva Dopo aver avuto un incidente mentre guidava la sua moto.

Lionel Messi, Julian Alvarez, Alexis McAllister, German Pezzella, Rodrigo de Paul, Joaquin Correa, Nicholas Gonzalez, Exquiel Palacios, Marcos Acuña, Jeronimo Rulli, Alejandro Gomez, Franco Armani, Christianromero e Lamez Un breve riassunto pubblicato dalla nazionale sui social reti. anche, Alcune delle canzoni di Nuba facevano parte della musica dello stadio El Sadar durante il riscaldamento per l’Argentina e l’Estonia..

L’incidente che gli è costato la vita Lautaro Coronel È successo all’incrocio tra Louis Braille e Solis a Florencio Varela, quando la Peugeot 308 si è schiantata contro la moto che stava guidando il musicista. Due testimoni dell’evento hanno confermato che stava guidando senza casco e facendo un’impennata. Negli ultimi giorni, la sua salute ha subito progressi e battute d’arresto, senza grandi miglioramenti. Secondo il referto medico emesso domenica scorsa alle 14:40, il colonnello È “rimasto in coma” con l’aiuto di un respiratore e “supporto circolatorio con farmaci vasopressori”.

Nuba era un fan della difesa e della giustizia

La madre del musicista Vanessa Aranda, che viveva in una casa mobile di fronte all’ospedale dove suo figlio è stato portato in ospedale, hanno condiviso l’omaggio sui loro social network con altre persone che hanno dedicato qualche parola all’artista. Come confermato dalle fonti del caso InfobaeNelle prossime ore il procuratore generale Jimenez, presidente dell’UFI n. 7 di Florencio Varela, emetterà un’ordinanza. dissezione del cadavere Sul corpo di Coronel per determinare le cause della sua morte.

È stata la prima persona nel mondo del calcio a ricordare la personalità del cantante difesa e giustizia Con l’immagine della performance di un personaggio allo stadio Norberto Tomagello. “Ci rammarichiamo per la scomparsa di Lautaro Coronel, il Nuba, riconosciuto sostenitore della nostra Fondazione. “Mandiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha scritto sui social media.

Continuare a leggere: