Un sogno trasformato in uno stile: il viaggio di Espacio Moda verso l’empowerment

Alessandro Resia,Come è avvenuto l’inizio del vostro progetto e per quale scopo è stato realizzato?

Sette anni fa, una scintilla di ispirazione si è accesa nel cuore di qualcuno che era un designer appassionato da 16 anni. Il salone di parrucchiere, dove l’arte dei capelli ha cambiato la vita delle persone, ha deciso di coniugare la bellezza esteriore con una moda che abbraccia la diversità dei corpi e degli stili. Così è nato Espacio Moda, un luogo dove l’abbigliamento non solo copre, ma accarezza e potenzia. In ogni capo c’è un pezzettino di quel sogno, nato dalla convinzione che tutte le donne meritano di sentirsi belle e sicure di sé, indipendentemente dalla propria taglia.

Quali sono le vostre differenze in questo settore?

In Espacio Moda non ci limitiamo solo ad acquistare dei vestiti, ma creiamo un legame profondo con i nostri clienti. Ogni interazione, sia tramite WhatsApp che Instagram, è un’opportunità per ascoltare, comprendere e accompagnare. Ci assicuriamo che ogni donna si senta a proprio agio, sicura di sé ed elegante. Qui ognuno ha una storia unica, che ci ispira a continuare a sognare.

Quali servizi offrite al pubblico?

Ci impegniamo a guidare i nostri clienti alla scoperta di forme che riflettono la loro essenza, indipendentemente dalla loro dimensione o forma. I nostri capi spaziano dalla taglia M alla 6XL, ma al di là dei numeri, quello che offriamo è un’esperienza attraverso la quale ogni donna può riscoprire la propria bellezza unica.

Che obiettivi hai davanti a te?

Il nostro più grande desiderio è raggiungere ogni angolo del Paese ed entrare in contatto con quelle donne che da tempo sentono che la moda non le rappresenta. In Espacio Moda vogliamo che tu trovi un look che corrisponda al tuo stile e al tuo spirito. Con il nostro negozio online e una consulenza personale che va oltre la pubblicità, aspiriamo ad essere partner nel percorso verso la vostra fiducia.

Quale messaggio vorresti rimanesse nella mente delle persone che leggono questa nota?

Combatti per i tuoi sogni. Con il tempo e l’impegno, un piccolo progetto può diventare qualcosa di grande, perché sogniamo per sogni e lavoriamo per obiettivi. E ricorda sempre: i grandi sogni richiedono coraggio, ma richiedono anche perseveranza.

Dettagli di contatto:

Instagram: @espaciomoda.ch

Sito web: www.espaciomoda.com.ar