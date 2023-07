Un sondaggio d’opinione ha mostrato che la maggior parte dei cileni vede la corruzione nel paese

Inoltre, 54 intervistati su 100 hanno dichiarato che questo fenomeno crescerà nel breve e medio termine. 27 si aspettano una recessione e 12 un calo.

Per quanto riguarda i diversi settori, i partiti politici sono i più specifici per queste pratiche dannose, seguiti dai comuni e dal Congresso nazionale.

Seguono l’esecutivo e il giudiziario, i governi regionali, i media, le società private e la procura generale.

Durante la prima settimana di luglio, l’indice di gradimento del presidente Gabriel Borik è stato del 33%, un calo di sette punti rispetto al mese precedente.

In termini di temi prioritari per la popolazione, la lotta alla criminalità e al precariato rimane al primo posto, seguita dal miglioramento della salute e dell’economia.

I punti classificati come meno importanti nel sondaggio sono sport, ricreazione e regionalismo.

Per quanto riguarda la domanda: se le elezioni presidenziali fossero domani, per chi voteresti? Il 21 per cento ha favorito l’estrema destra Jose Antonio Caste. 17 lo hanno fatto per la contea, Evelyn Mathey, e otto per il capo dell’interno, Carolina Tuha.

Sul processo costituzionale in corso e pur senza conoscerne il testo, 16 su 100 si sono detti contrari al referendum del 17 dicembre e sette sono disposti ad approvarlo.

poesia / macchina / eam