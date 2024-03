Un sondaggio prevede un alto tasso di astensione dal voto in Francia alle elezioni europee

Secondo il sondaggio condotto da Ipsos in coordinamento con diverse fonti, tra cui il quotidiano Le Monde e l'Istituto Montaigne, la percentuale di assenteismo alle urne dovrebbe essere compresa tra il 42 e il 46%, una percentuale superiore al 50% registrato in cinque anni. fa alle elezioni elettorali. Rappresentanti della Francia al Parlamento europeo.

Come in altri studi d’opinione pubblicati nelle ultime settimane, la forza politica nazionalista Raggruppamento Nazionale, conosciuta come l’estrema destra, guida facilmente le intenzioni di voto, con il 31%.

Finora sembra che la campagna del governo per allontanare gli elettori dall'orbita del partito guidato da Marine Le Pen, che si presenterà alle elezioni con il suo presidente Jordan Bardella in cima alla lista, abbia avuto scarsi effetti.

Nel corso del fine settimana, in occasione del lancio della campagna del partito al governo Ennahdha e dei suoi alleati, il primo ministro Gabriel Attal ha accusato il Fronte nazionale di essere antieuropeo e filorusso.

Il sondaggio Ipsos vede Ennahda al secondo posto, altrettanto distante come in altri sondaggi d'opinione, con il 18% di consensi.

Dietro c'è il Partito Socialista/Piazza (11,5%), seguito da Europa Ecología, il Partito dei Verdi (8,5%), e La Francia Insumesa e Los Republicanos (conservatori), entrambi con il 7%.

Nelle elezioni, gli 81 membri del Parlamento europeo saranno eletti per un nuovo mandato del Parlamento europeo (2024-2029), che comprenderà 720 membri.

Affinché qualsiasi partito possa aspirare a una rappresentanza nel Parlamento europeo sul suolo francese, deve ottenere almeno il 5% dei voti, un livello che il Partito della Ricostruzione (estrema destra) e il Partito Comunista non sembrano aver raggiunto.

Nabg/Womr