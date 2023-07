Un sorprendente ritrovamento archeologico su un’isola italiana

Archeologi Lo hanno scoperto Un antico altare greco risalente a 2000 anni fa. Fu sepolto sotto uno strato di terra e vegetazione nell’area dell’Acropoli Sud nel sito di Segesta, Italia.

Secondo il governo regionale della Sicilia, si stima che l’altare sia stato utilizzato durante il culmine dell’influenza culturale ellenica, poco prima dell’ascesa dell’Impero Romano nel I secolo a.C. Questo Scoperta Fornisce una preziosa panoramica della vita e delle pratiche religiose in quel periodo storico, dal punto di vista del governo locale.

Sito archeologico dove è stato scoperto l’altare greco

Foto: getyourgudie

“Il sito di Segesta non finisce mai di stupirci”, ha dichiarato Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale alla cultura della Sicilia.

“Gli scavi continuano a rivelare aree che portano nuove prospettive e interpretazioni in un luogo in cui convergevano più civiltà”, ha aggiunto in una nota.

L’antica città greca di Segesta, nota per il suo iconico tempio costruito nel V secolo a.C., è incastonata tra maestose montagne.

Oltre all’altare, il Archeologi Ulteriore Lo hanno scoperto Si ritiene che un materiale simile sia stato utilizzato per sostenere una scultura. Secondo le autorità regionali, entrambi i reperti sono in ottimo stato di conservazione.