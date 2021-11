Un successo sorprendente per Pikmin Bloom, conta già 2 milioni di utenti

Pikmin Bloom è un gioco strano. È un’app di geolocalizzazione in realtà aumentata solo per dispositivi mobili, simile a Pokémon Go, tranne per il fatto che non è quasi un gioco. Ma dal lancio del titolo Niantic il 26 ottobre, Bikmin Bloom È stato scaricato un numero incredibile di volte.

Dal suo lancio, il gioco ha collezionato un numero sorprendente di download, raggiungendo i due milioni nelle prime due settimane di rilascio. Il gioco ha tutto il posto di rilievo Niantic, perché utilizza la realtà aumentata per sovrapporre personaggi digitali in luoghi reali, utilizzando lo smartphone di una persona, e consiste nel far muovere il giocatore. occupazione Bikmin Bloom I giocatori piantano e raccolgono simpatiche creature simili a piante, Pikmin, raccogliendo semi e inviandoli in affascinanti missioni.

L’analista di app store per dispositivi mobili Sensor Tower ha raccolto dati per dimostrarlo Bikmin Bloom Ha raggiunto 2 milioni di download in sole due settimane, il che è sorprendente considerando che Pikmin non è un nome popolare e per la natura del gioco stesso.

A differenza di altri titoli Niantic, come il popolarissimo Pokémon Go e Harry Potter: Wizards Unite, che ha recentemente annunciato la chiusura, Bikmin Bloom Contiene molto meno contenuto di gioco. Mentre in Pokémon Go devi combattere Pokémon, lanciare Pokeball e cercare di catturarli tutti, Pikmin Bloom è un gioco di fitness che incoraggia i giocatori a uscire, camminare di più e giocare con esperienza.

Pikmin è sempre stato il più popolare nel suo Giappone natale, da dove proviene una grande percentuale di download. Fiori. Oltre il 40% dei download, infatti, con 864.000 download provenienti dal Giappone, mentre Stati Uniti e Regno Unito si posizionano rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Mentre Pokémon Go ha raggiunto 75 milioni di download nelle sue prime due settimane e Harry Potter: Wizards Unite è stato scaricato 12,4 milioni di volte nello stesso momento della sua uscita, questi due giochi utilizzano un IP molto più popolare e popolare in tutto il mondo. Bikmin Bloom Non è un nome familiare, anche se i fan di GameCube lo ricordano con affetto, quindi la sua portata globale è meno sicura.

Tuttavia, secondo la torre dei sensori, Bikmin Bloom Ha raccolto circa $ 473.000 nelle sue prime due settimane, il che non è un brutto risultato se si considera che il budget di produzione per questo gioco dovrebbe essere molto più basso di quello di Harry Potter e delle IP Pokemon più costose. Tuttavia, Pikmin Bloom ha ancora molta strada da fare per guadagnare i $ 15 milioni stimati che Wizards Unite ha guadagnato nel suo primo mese e gli incredibili $ 300 milioni realizzati da Pokémon Go.