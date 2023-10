Un telefono di fascia media con una risoluzione di 100 megapixel

La fascia media è sempre stata quella in cui Huawei si è sentita più a suo agio. L’azienda cinese ci ha sempre offerto dispositivi con un ottimo rapporto prestazioni/prezzo, nonostante le rivendicazioni di veto in Nord America, è stata costretta ad astenersi dal lanciare questo tipo di telefoni, almeno nella quantità che ha lanciato. Ma continuano ad arrivare, così come i nuovi Huawei Nova 11 SE Che è appena stato lanciato in Cina, il che dimostra sicuramente che l’azienda asiatica continua a proporre buoni smartphone a prezzi interessanti.

Scheda tecnica Huawei Nova 11 SE

Siamo di fronte ad un telefono che, come al solito, ha un design molto accattivante, dando la sensazione di trovarsi davanti ad una stazione sopra la portata che realmente rappresenta. Questo grande schermo contiene 6,67 pollici e tecnologia di alto livello, come OLED. La risoluzione è Full HD+ e la frequenza di aggiornamento è di 90 Hz. Quindi, è un grande schermo che avrà un bell’aspetto.

Un telefono cellulare con un classico processore di fascia media, ad es Snapdragon 680Ciò fornisce prestazioni completamente affidabili per le nostre attività quotidiane. Un telefono di cui non è stata rivelata la RAM, ma che ci offre uno spazio di archiviazione standard fino a 512 GB nella versione più equipaggiata. Si tratta quindi di una fascia media pura, con un processore che senza dubbio ci offre buone prestazioni.

Una stazione che, come di solito accade con Huawei, ci offre una ricarica molto veloce, in questo caso 66 watt, per una batteria da 4700 mAhCiò gli consente di caricarsi al 100% in soli 32 minuti. Il suo sistema operativo è HarmonyOS 4, che come sai non dispone di app o servizi Google. Viene inoltre fornito con la tecnologia NFC come connessione per effettuare pagamenti negli istituti e un livello di dettaglio, come un lettore di impronte digitali situato sotto lo schermo.

Fotocamera Huawei Nova 11 SE

Il telefono in dotazione Ampio sensore da 100 MP, accompagnato da un ultra grandangolare da 8 megapixel e da uno macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale ha un sensore da 32 megapixel.

Prezzo Huawei Nova 11 SE

Il nuovo telefono cinese è stato lanciato nel suo paese d’origine in diverse versioni. Uno di loro lo ha fatto 256 GB di spazio di archiviazione interno e il suo prezzo è di 257 euro. L’altro ha 512 GB di memoria interna e ha un prezzo di 285 euro, che è senza dubbio un prezzo abbastanza ragionevole per così tanto spazio di archiviazione.

Telefona a quello In questo momento arriva in Cina, che dovremo attendere ancora qualche mese prima della sua uscita nel nostro Paese. Anche se non è da escludere che possa diventare realtà prima della fine dell’anno nel nostro Paese.