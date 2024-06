Un terribile incidente con ribaltamento: è rimasto bloccato sull’acceleratore, ha perso la strada a tutta velocità e si è miracolosamente salvato

Un terribile incidente su un’autostrada a New York

UN Un terribile incidente e un colpo di stato È avvenuto nelle ultime ore al Watkins Glen Raceway di New York, negli Stati Uniti, dove era presente il pilota Nato Cicerone (19 anni) ha perso il controllo del suo veicolo, ne ha perso il controllo in una curva a tutta velocità e si è scontrato con i pneumatici di protezione. Fortunatamente, si scopre Nonostante l’incredibile natura dell’incidente è rimasto illeso.

Il panico è avvenuto nel contesto di un concorso promozionale Sfida del Mustang. Era nella prima gara della categoria, 15 minuti dopo la partenza, quando Cicero – che corre per il McCobie McAleer Racing – era quinto.

A quanto pare, un giovane pilota L’acceleratore si è bloccato Giunti alla curva sette al quinto giro. La cosa specifica è che improvvisamente ha accelerato e ha continuato a camminare verso l’erba. Con una manovra rapida, si è voltato e si è scontrato con la barriera di contenimento posta su un lato. L’auto si sollevò in aria e fece una giravolta completa prima che le ruote cadessero. Le immagini sono impressionanti.

Fortunatamente Cicerone uscì e lasciò la scena con le proprie forze. Questo pomeriggio ha condiviso sui social le foto in cui lo si vedeva in buona salute, senza ferite apparenti, mentre chiacchierava tranquillamente con due compagni di squadra.

Ecco come appariva l’auto del giovane pilota Nate Cicero dopo il terribile incidente che ha subito su una strada di New York

La barriera dei pneumatici non è stata riparata in tempo e il resto della gara, vinta dal pilota Tyler Maxson, si è svolta in condizioni difficili. Bandiera gialla e safety car al seguito.

Cicero, originario di Pound Ridge nella contea di Westchester, gareggia in varie discipline all’interno dell’International Motor Sports Association (IMSA), guidando per Mazda, Ford e altri, secondo i media automobilistici statunitensi.

Il giovane ha iniziato la sua carriera, come la maggior parte dei piloti di sport motoristici, nelle corse di kart. Infatti gareggia ancora in questa disciplina.

Cicerone viene definito dalla sua squadra come “Un concorrente esperto con una comprovata esperienza di successo.” Che ha saputo sviluppare la sua carriera attraverso lo spettacolo “Talento e dedizione straordinari”.

Quando si partecipa alla stagione in corso di Sfida del Mustang “Sono molto emozionato! Sono stato con questa squadra negli ultimi due anni e spero di poterne trarre beneficio, insieme alla sfida di imparare a guidare una nuova macchina”, ha espresso il suo entusiasmo. “Penso che possiamo competere per le prime posizioni in questa stagione”, ha detto.

Il format competitivo è composto da: Due sessioni di allenamento da 30 minuti, una sessione di qualificazione da 15 minuti e due sprint da 45 minuti. La stagione 2024 include eventi programmati su percorsi stradali come il Mid-Ohio Sports Car Stadium, Road America, Circuit of the Americas, Indianapolis Motor Speedway e Watkins Glen International.