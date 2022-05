Un terzo degli americani afferma di avere problemi finanziari: un sondaggio

Bloomberg – Lo riferiscono più di un terzo degli americani Difficoltà a pagare le bollette nell’ultimo Indagine sulle famiglie dell’US Census Bureau, cosa o cosa Spiega come influisce sui budget I prezzi al consumo salgono.

Percentuale di intervistati che lo afferma Il pagamento delle spese domestiche regolari è stato un po’ o troppo difficile e ora si sta avvicinando al picco nel 2020Nel momento peggiore della pandemia di Covid-19.

In città come Più di 4 famiglie su 10 riferiscono difficoltà finanziarie a Los Angeles e Miamisecondo l’indagine Household Pulse per il periodo dal 27 aprile al 9 maggio.

tempi duriPiù di un terzo degli adulti ha difficoltà con le normali spese familiari, perché i salari non corrispondono all’aumento dei prezzi. Fonte: US Census Bureau.

Il Census Bureau ha istituito il sondaggio settimanale all’inizio della pandemia per raccogliere dati in tempo reale su come farlo COVID-19 Ha influenzato la vita delle persone.

Come in molte altre parti del mondo, l’inflazione è salita al livello più alto in un decennio negli ultimi mesi, rendendo tutto più costoso., Dalla benzina al pollo, uova, latte e alloggio. Gli stipendi non vengono aggiornati.

L’indagine mostra un forte aumento delle difficoltà finanziarie in molte delle principali aree metropolitane del paese. A Dallas, ad esempio, la percentuale di intervistati che hanno difficoltà a pagare le bollette è salita al 37% dal 23% dello scorso agosto..

peggioTra l’aumento dell’inflazione, le famiglie stanno lottando per pagare le spese regolari. Fonte: US Census Bureau.

Difficoltà di casa È probabile che peggiori nelle prossime settimane poiché i prezzi dei generi alimentari continuano a salireI tassi di interesse salgono e l’economia rallenta.

Bollette energetiche più alte Pesa anche molto su molte famiglie ed è probabile che peggiori in estate, quando gran parte del Paese ha bisogno di utilizzare i condizionatori d’aria per far fronte alle alte temperature.

Nell’ultimo sondaggio, più di Un quarto delle famiglie di Los Angeles Lo hanno detto Non sono stati in grado di pagare l’intera bolletta dell’energia nell’ultimo anno. A Miami, quella percentuale superare il 20%.

Questo articolo è stato tradotto da Mariam Salazar