Un terzo giornalista muore in Qatar mentre copriva i Mondiali

Sono già tre i giornalisti morti in Qatar nelle ultime settimane mentre seguivano i Mondiali. Oggi, lunedì, la Federazione internazionale della stampa sportiva (AIPS) ha riportato la morte del fotoreporter del Qatar Khaled Al-Musallam, 44 anni. Inoltre, tre settimane fa è stata annunciata la morte del britannico Roger Pearce, 65 anni. Entrambi si uniscono a Gran Wahl, il giornalista americano dei media scomparso venerdì scorso Il sospetto della sua famiglia che potesse essere ucciso dopo il suo arresto per aver indossato una maglietta a favore dei diritti LGTBI.

Al-Musallam, 44 anni, è morto oggi, domenica, secondo quanto confermato da Al-Kass Tv, la testata in cui lavorava. Le circostanze della sua morte non sono state chiarite, ma AIPS ha indicato che non stava lavorando al momento della sua morte e che il fotoreporter del Qatar di 44 anni è morto per un attacco di cuore. La Federazione internazionale della stampa sportiva ha inviato pubblicamente le condoglianze alla famiglia e agli amici di Al-Musallam.





Ha scritto: “Crediamo nella misericordia e nel perdono di Dio e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”. Tempi del Golfo.

Roger Pearce è morto il secondo giorno della Coppa del Mondo

Tre settimane fa, il 21 novembre, secondo giorno dei Mondiali, è venuto a mancare il giornalista britannico Roger Pearce, 65 anni. Pearce, il direttore tecnico di ITV, ha iniziato a coprire quella che dovrebbe essere la sua ottava Coppa del Mondo.

“Roger era una figura molto rispettata nel settore delle trasmissioni sportive ed è stato determinante nella pianificazione della logistica e della copertura della Coppa del Mondo per ITV”, ha dichiarato il presentatore britannico Mark Bogach poco prima della partita USA-Galles. Nella seconda giornata dei Mondiali.

Il fratello di Grant, Wahl, solleva sospetti sulla sua morte: “Ha ricevuto minacce”

Complessivamente, la prima morte riportata dai media è stata quella di Grant Wahl, un giornalista americano di successo di 48 anni. È morto venerdì scorso mentre copriva i tempi supplementari di Olanda-Argentina a causa di “una sorta di problema cardiaco”, secondo il suo agente.

Giorni prima, a Wal era stato vietato di entrare in uno stadio in Qatar per aver indossato una maglia arcobaleno a sostegno del collettivo LGTBI, il che significava anche che era stato brevemente detenuto. In effetti, suo fratello, Eric Wahl, ha inizialmente espresso dubbi sul fatto che Grant non fosse morto per cause naturali: “Mio fratello era sano. Mi ha spiegato di aver ricevuto minacce di morte. Non credo che mio fratello sia appena morto. fu ucciso.”

Al giornalista Grant Wahl è stato negato l’ingresso allo stadio Ahmed Bin Ali indossando la maglia iridata Twitter/Grant Wahl

Tuttavia, questo lunedì Ha ritirato i suoi sospetti ed ha espresso fiducia che le autorità statunitensi gli avrebbero risposto. Sulle cause della morte di Grant. Per ora, i resti del giornalista sono stati restituiti negli Stati Uniti lunedì.

Su richiesta dei parenti, la salma del giornalista è stata consegnata a un centro medico di New York per l’autopsia. Il portavoce della diplomazia statunitense ha affermato che il corpo non mostra segni di morte violenta e ha confermato che la cooperazione con le autorità del Qatar è stata “eccellente”.