Un totale di 93 film aspirano a vincere un Oscar per il miglior film internazionale

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 dicembre 2021 – 21:35

Los Angeles (USA), 6 dicembre (EFE). L’Accademia di Hollywood ha annunciato lunedì 93 film che aspirano a vincere l’Oscar per il miglior film internazionale alla 94esima edizione degli Academy Awards, che eguaglierà il numero record di nomination dell’anno scorso.

Dei 93 candidati, presentati da ciascun paese, i membri dell’organizzazione devono ora votare per la loro preferenza fino a quando non verranno selezionati formalmente 15 candidati, una lista nota come “lista dei candidati” che sarà annunciata il 21 dicembre 2021.

È il terzo anno che il premio non è stato nominato Miglior Film in Lingua Straniera a favore del nuovo titolo di Miglior Film Internazionale, che come prerequisito prevede che più della metà del film sia girato in una lingua diversa dall’inglese.

I nominati iberoamericani sono: “El Prófugo” dall’Argentina; – Il “Grande Movimento” dalla Bolivia. ‘Deserto speciale’, dal Brasile; – “Blanco en Blanco”, dal Cile; “Memoria” dalla Colombia; – “Clara Sola” dal Costarica; “La fiera y la fiesta”, dalla Repubblica Dominicana, “sommergibile” dall’Ecuador e “Noche de Fuego” dal Messico.

Completano il menu “Plaza Catedral”, da Panama; “Solo il sole” dal Paraguay; – “Manco Capac” dal Perù; “A Metamorfose dos Pássaros” dal Portogallo; • “Il Buon Pastore” dalla Spagna. “Theory of Broken Glass” dall’Uruguay e “Anner Flash” dal Venezuela.

Tra gli assenti di questa edizione ci sono tre nazioni latinoamericane, Cuba, Guatemala e Honduras, che hanno presentato la loro candidatura lo scorso anno, anche se il loro spazio è occupato da altre aggiunte come il debutto della Somalia.

Tuttavia, l’elenco finale potrebbe cambiare perché l’organizzazione ha avvertito che alcuni film non sono stati rilasciati in commercio (online o nelle sale) e devono farlo prima della chiusura del periodo di votazione.

La Fondazione, dal canto suo, ha confermato che la categoria dei film d’animazione comprende 26 film ammissibili, mentre nel caso dei documentari il numero sale a 138 film.

Gli Academy Awards saranno consegnati il ​​27 marzo con un party di ritorno al famoso Dolby Theatre di Hollywood. EFE

scrap / ssa / cpy

© EFE 2021. È espressamente vietata la ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA