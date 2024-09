Un turista in viaggio per il suo compleanno è morto quando una statua gli è caduta addosso

Il viaggio di compleanno a Napoli, in Italia, si è concluso in tragedia per la turista trentenne Ciara Jakonis. Stava passeggiando per la città con il suo amante Livio Rousseau quando venne colpita alla testa da una statua caduta da una finestra e morì.

Sul caso sta indagando la polizia locale e dalle prime ricostruzioni sembra che la scultura sia caduta mentre alcuni bambini la maneggiavano sul balcone. Le telecamere di sicurezza hanno catturato il momento esatto in cui la statua è caduta e ha colpito Ciara, che è subito caduta a terra. Il suo compagno ha provato ad aiutarla mentre aspettavano i soccorritori, ma gli sforzi sono stati vani.

Secondo Media localiLa statua colpì il balcone del piano inferiore prima che un pezzo pesante e affilato cadesse su Ciara. La donna è stata portata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche ma non è sopravvissuta nonostante l’intervento chirurgico. L’incidente è avvenuto verso la fine della permanenza della coppia in città. I due erano in viaggio per festeggiare il compleanno della giovane e si preparavano a recarsi in aeroporto per ritornare nella loro città di Padova.

Il padre della vittima, Gianfranco Jaconis, ha pianto la perdita della figlia e ha parlato dell’impatto devastante avuto dalla giovane. “Quella cosa gli ha colpito la mano, il braccio o la spalla, ma lo ha colpito in pieno capo, come se mirassero a lui,” ha detto con la voce rotta dal dolore.

La morte di Ciara è stata confermata martedì 17 e la famiglia, compreso il fidanzato, rimarrà a Napoli finché non verrà effettuata l’autopsia. Intanto la polizia ha registrato un caso di omicidio colposo per negligenza e sta indagando.

Ciara Jakonis è una professionista della moda di successo e ha vissuto a Parigi per sei anni. Laureata in economia aziendale e specializzata in fashion management, con studi tra Londra, Torino e la capitale francese. Nel corso della sua carriera ha lavorato per marchi rinomati come Moncler, Givenchy, Christian Louboutin e più recentemente Prada.