Un giovane canadese di nome St. von Colucci è morto domenica scorsa in un ospedale della Corea del Sud a causa di una serie di complicazioni derivanti da un intervento chirurgico alla mascella che ha subito a novembre.

Colucci ha subito Decine di interventi L’estetica dell’anno scorso sperando di aumentare Le tue possibilità di successo Nel mondo dell’intrattenimento coreano competitivo. Il suo addetto stampa ha sottolineato nelle osservazioni di L mail giornaliera cosa era pienamente consapevole dei rischi Coinvolgente paralisi cerebrale: uno dei Le azioni più pericolose Tra tutti quelli che si possono trovare nell’elenco dei più popolari in Corea del Sud.

“re La mascella e il mento sono molto squadrati E non gli piaceva la sua forma perché sembrava troppo larga, e Volevo una forma a V, Come molti asiatici”, ha spiegato il pubblicista Eric Blake.

Sembra che il suo obiettivo fosse ottenerlo L’aspetto più simile possibile per Il cantante Jimin dei BTS Perché si stava preparando per interpretarlo In un nuovo progetto legato a una piattaforma di streaming americana. In ogni modo, pensava di essere lì Quasi $ 200.000 In un lungo elenco di procedure che includevano la rinoplastica, estensione degli occhi, Innalzamento del sopracciglio, a riduzione delle labbra e altri piccoli interventi chirurgici.

Il 22enne si è trasferito nel paese asiatico nel 2019 dopo aver guadagnato Contratto di sette anni con uno dei Agenzie di intrattenimento Corey, che era responsabile del pagamento delle spese di trasporto, alloggio e soggiorno. All’inizio era il suo sogno avere successo nell’industria discografica, Chi è famoso per la formazione di “idoli” che finiscono per far parte di gruppi di ragazzi e ragazze.

Di tutti questi candidati, Solo uno su dieci Ottieni un posto in un gruppo dopo il passaggio duro allenamento Durò diversi anni e alla fine Colucci si dedicò alla recitazione. Lo scorso dicembre ha terminato le riprese del dramma di K intitolato Bellissime bugie Non si conoscono molti dettagli al riguardo, ma secondo il suo pubblicista Verrà rilasciato in autunno.

Colucci ha guadagnato ruolo di studente internazionale, E anche se teoricamente potrebbe sembrare un passo avanti nella sua carriera, era esattamente quello che voleva evitare. Ancora una volta, era il suo agente che era responsabile di spiegare questo si sentiva discriminato a causa del suo aspetto fisico, Il che non è privo di ironia nel paese che ce l’ha Il più alto tasso di chirurgia plastica Per l’individuo e questo in molti casi l’obiettivo è modificare il volto per “occidentalizzarlo” attraverso procedure come la blefaroplastica.