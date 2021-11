Un uomo diventa milionario in soli sei mesi investendo $ 8000 in criptovaluta Shiba Inu

dopo aver ottenuto Più di un milione di dollari di profitti Per un investimento che hai fatto all’inizio del 2021 in criptovaluta Shiba Inu, un inglese di 35 anni è finalmente riuscito a lasciare il lavoro di magazziniere in un supermercato.

L’individuo, noto come Rob, ha detto alla rivista fortuna che ha iniziato a fare ricerche nel mondo delle criptovalute con l’obiettivo di aumentare modestamente i suoi risparmi e creare un futuro migliore per il suo giovane figlio.

Rob era particolarmente interessato a Shiba Inu, una criptovaluta lanciata nell’agosto 2020, e ha deciso di investire gradualmente un totale di $ 8000 in essa.

Con sua sorpresa, il valore di Shiba Inu è aumentato vertiginosamente a maggio e i suoi profitti hanno iniziato a salire moltiplicare non stop.

“Vengo da un passato molto negativo. Non avrei mai immaginato di avere così tanti soldi”, ha ammesso Rob, ammettendo che controllava il suo conto ogni ora per assicurarsi che i soldi fossero ancora lì. “Ma non è scomparso. Non era un sogno“.

Quando il numero ha raggiunto $ 500.000, Rob ha deciso di riscuotere tale importo e depositarlo sul suo conto in banca.

Secondo i documenti recensiti da Fortune, ulteriori aumenti del valore di Shiba Inu hanno portato i guadagni del fortunato investitore a oltre un milione di dollari.

Dall’inizio del mese scorso, il tasso di cambio Shiba Inu è aumentato di più del 300%, con Cosa classe Come una delle criptovalute più preziose al mondo, in base al suo volume di scambi di 24 ore.