Un uomo fa finta di essere morto per un anno e ottiene un ruolo nella serie CSI

Josh Nallycittadino del Kentucky, È fortunato dopo aver ottenuto un ruolo per far parte del cast della serie CSI.“. Un percorso lungo e faticoso, in cui gli amanti della produzione non hanno mai ceduto alla raccolta di ciò che per lui è un sogno, come ha espresso in un’intervista a ‘Washington Post’. Questo direttore del ristorante È stato finto morto per un anno e lo ha mostrato attraverso oltre 360 ​​video Che ha condiviso sul suo account Tiktok, che ha accumulato milioni di visite.

Tutti i post indicano come questo follower può seguire la serie Ha abbastanza capacità per fare questo lavoroDove questa scena ha partecipato a varie situazioni e scenari che hanno catturato l’attenzione dei suoi seguaci. Lo stesso protagonista ha confermato di aver iniziato a realizzare questi video Perché era annoiato e voleva diffondere questi post accattivanti, che alla fine ha avuto successo. “Speravo di sfruttare un po’ di fama su Internet che potevo portare a un lavoro di attore, anche se non avevo esperienza davanti alla telecamera”, dice.

“Pensavo fosse il modo più semplice per partecipare a una serie”

L’americano sottolinea la difficoltà di queste clip nonostante la loro breve durata, ma lo conferma La sua perseveranza quotidiana gli ha permesso di essere molto migliore sotto questo aspetto, che verrà impostato sul piccolo schermo. “È un lavoro che richiede molta perseveranza, ma mi è piaciuto molto”. In effetti, era molto fiducioso fin dall’inizio che fosse il modo più vantaggioso per arrivare a grandi produzioni senza dover fare grandi sforzi. “Ho pensato che questo fosse il modo più semplice per entrare in uno show televisivo o in un film, sai, senza dover fare un provino o uscire dal Kentucky.“.

prendilo Che apparirà per la prima volta nella serie il 3 novembre.Assicurati di vedere quella consegna speciale con il ristorante del tuo collega e poi festeggia quel traguardo con una festa elegante. La sua ambizione non ha limiti e dice che continuerà a lavorare per un ruolo più ambizioso in una serie o in un film.. “Forse un giorno mi piacerebbe avere un ruolo da oratore”, dice.