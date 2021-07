Un uomo si è messo una mosca nell’ano per porre fine alla stitichezza ed è quasi finito nel dolore | cronache

Una città Anno Cinesi che vivono nella regione del Jiangsu ad est di quel paese Un’anguilla ha introdotto la sua Anno, Nella speranza che questo animale si sbarazzi della stitichezza che ha appena sperimentato. Apparentemente, l’uomo non vuole andare dal dottore per paura o semplicemente per ignoranza.

Situazione incredibile, successa qualche settimana fa, Consisteva in un uomo di mezza età e un’anguilla lunga circa 8 pollici. Sebbene l’uomo creda fermamente che questo pesce sia stato in grado di prevenire il problema, la verità è che l’animale Fuori controllo, ha viaggiato attraverso il retto, mordendogli il colon, fino all’addome..

Se prima la città Anno Il cinese non ha deciso di andare dal medico per paura, il giorno dopo l’introduzione dell’anguilla la persona non si è recata al centro sanitario “Vergogna”, Nonostante l’intensificarsi del dolore nella zona.

Tuttavia, il dolore in seguito divenne insopportabile, quindi non ebbe altra scelta che andare dalla guardia ospedaliera più vicina. Anno. Quando la persona è venuta dal medico, i professionisti lo hanno avvertito dei pericoli di fare rimedi popolari contro la stitichezza; La domanda che aveva appena realizzato.

Gli esperti avvertono che questa pratica popolare in Cina è molto pericolosa perché l’anguilla morderà una parte del colon e si sposterà verso l’addome. Pertanto, il risultato è una forte infezione (shock settico) quando viene a contatto con le feci e la cavità posteriore.

Nonostante l’impegno del paziente, i medici sono riusciti a sezionare la foglia ea curare l’intera area. In questo modo, sia l’uomo che l’animale sono stati salvati dagli operatori sanitari.

Esercitati spesso Cina

L’introduzione dell’anguilla nella cavità anale è una pratica popolare Cina, Spesso usato per alleviare la stitichezza. Secondo la teoria popolare, l’anguilla potrebbe essere il modo più efficace per mantenere il movimento intestinale. Tuttavia, questa è una procedura assolutamente pericolosa, incoraggiata dai medici.

Casi di uomini che introducono questi animali geniali attraverso buchi intimi si verificano spesso in quel paese. Un anno fa nel Guangdong, in Cina, una persona ha seguito una soluzione simile, ma con un’anguilla lunga 40 cm. Il paziente ha mentito dicendo di essere entrato automaticamente nell’ano. Questo record è detenuto da un altro uomo, che ha introdotto la mosca di 50 cm nel 2017, che ha raggiunto il suo addome.