Un vaccino contro il melanoma, il tumore della pelle più aggressivo, potrebbe essere pronto entro il 2025

Il primo vaccino contro cancro della pelle Il cancro della pelle più aggressivoPotrebbe essere pronto nel 2025. Lo ha annunciato l’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Moderna, Stephane Bancel. Sarà Vaccino contro il cancro della pelle Che è in fase di sperimentazione su pazienti a cui è stato precedentemente rimosso il cancro della pelle.

I risultati finora sono promettenti dopo il vaccino Previene la recidiva del melanoma nel 49% dei casiPiù nel dettaglio, il vaccino terapeutico, cioè un vaccino terapeutico e non preventivo, riduce fino al 49% le recidive nei pazienti affetti da cancro della pelle, in combinazione con il farmaco Keytruda, dell’azienda farmaceutica Merck.

Il melanoma è il tipo più aggressivo di cancro della pelle e quest’anno sono state diagnosticate un totale di 8.049 persone, secondo i dati del Center for Skin Cancer Research. Società Spagnola di Oncologia Medica (SEOM). Poiché si tratta di un cancro difficile da trattare, è necessaria la prevenzione precoce, ovvero individuare il tumore nelle sue fasi iniziali per aumentare le possibilità di trattamento e di guarigione.

Ecco perché è importante fare una revisione Talpe E segui regola ABCDE, Come spieghiamo in questo articolo di laSexta.com Come riconoscere precocemente il cancro della pelle. Se vediamo che qualcuno dei nostri nei è asimmetrico (A), ha bordi irregolari (B), colore non uniforme (C), diametro grande (D) di almeno 6 mm, o scarso sviluppo (E), cioè nel caso in cui uno o più di questi segnali d’allarme o qualsiasi altro segno anomalo, come sanguinamento, infiammazione, è importante andare da un dermatologo per scoprire cosa sta succedendo a quel neo.

È inoltre necessario, e consigliato dai dermatologi, recarsi dallo specialista almeno una volta all’anno (anche se notiamo qualcosa di strano o fuori dall’ordinario in uno qualsiasi dei nostri nei). Come consigliato da Gruppo spagnolo contro il cancro (GEPC) È essenziale controllare la tua pelle ogni lunedì con un semplice test di 10 minuti chiamato Dermatoscopia.