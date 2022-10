Un violino Frida Kahlo può essere venduto per un importo record

Esperienza di violino Era A cura dello studio legale Gallego e Sánchez Rollón che ha coordinato il team di esperti e tecnici che certificano che ha lavorato per Kahlo. Il originalità della calligrafia Era Certificato da Guillermo Pastor VázquezE il Presidente dell’Associazione degli esperti di calligrafia in Spagna Confermata una società di questo paese studio del pigmento cosa era Dipinto negli anni Trenta E che alcuni dei colori utilizzati sono stati usati solo in Centro America.

Record latinoamericano

in novembre 2021 casa d’aste Sotheby’s di New York Selfie di piccolo formato venduto Diego ed io (1949) a $ 34,883 milioninuova occasione Record latinoamericano. Il dipinto è stato acquistato da Eduardo CostantiniFondatore del Museo d’Arte Latinoamericana di Buenos Aires (Malpa).

Violino Frida 1.jpg

il lavoro Gli esperti credono Puoi battere un nuovo record Si trova intorno a violino multicolore dipinto a mano S L’artista lo diede a Trotsky, che fu esiliato in Messico con la moglie nel 1937.

Lev Davidovich Bronstein (1879-19440), meglio noto come Leon TrockijEra uno degli strateghi in Rivoluzione russa Da ottobre 1917Organizzatore Armata Rossa S Opposizione al corso politico di Stalin Dopo la morte di Lenin (1924).

Frida violino 2.jpg

Per quasi due anni Siamo stati al Rivera House e Kahlo in Coyoacánconosciuto come casa blu. Era tempo Kahlo e Trotsky avevano una stretta relazione ed erano amantiForse, in rappresaglia per la scoperta da parte di Frida della relazione di Rivera con la sorella minore.