Una cantante ti chiede di ascoltare la sua musica perché non vuole lavorare 8 ore al giorno: “Morirò” – Persone – Cultura

I social network hanno contribuito a diffondere migliaia di persone che raccontavano storie diverse sulle loro professioni, sia perché il loro lavoro interessa al pubblico, sia perché sono d'accordo con le loro opinioni, sia perché danno buoni consigli alle nuove generazioni.

Ma c'è anche chi critica la mancanza di opportunità di lavoro o gli orari che di solito vengono gestiti nelle aziende, per questo chiedono aiuto agli internauti affinché i loro progetti siano ben accolti dal pubblico.

Alcuni artisti ne approfittano anche per avere versioni diverse delle loro canzoni, come nel caso delle giovani promesse del metal Zoe Vienna Il che spiega che la sua passione è la musica e vuole avere successo nel settore, quindi chiede a chi guarda il suo video di ascoltare le sue canzoni perché non riesce a immaginarsi in nessun'altra professione.

Singer spiega che non può lavorare su qualcosa che non gli piace: “Comincio a piangere”.

La giovane artista che è solita pubblicare diverse interpretazioni del genere metal, ha espresso, attraverso un video su TikTok, che non riesce a vedersi in un lavoro con orari d'ufficio in cui devono essere completate 8 ore di lavoro. Perché non avrà spazio per la sua creatività.

“Non posso essere lì dalle 9:00 alle 17:00, so che suonerà male, come se il creativo artistico che conosci non voglia lavorare sodo, ma non credo di poterlo fare fisicamente. Comincio a piangere se svolgo più di tre attività non creative durante il giorno.Zoe Wiens ha detto.

Per la cantante è difficile immaginare un mondo in cui deve dedicare otto ore della sua giornata a un lavoro che non le piace, e ancor peggio se ciò comporta l'esercizio di quella professione per il resto della sua vita, motivo per cui lei crede che “non ci sia altra opzione.” Il motivo per cui la sua carriera di artista doveva avere successo.

“Sembrerà arrogante, ma ho sentito questa citazione in uno show: 'Le persone come noi non possono vivere una vita normale, se ci provassimo ci ucciderebbe', e onestamente mi metto in quella categoria perché Penso che morirò e bastaZoe Wiens ha detto.

Per questo ha invitato le persone che hanno guardato le riprese ad ascoltare le sue produzioni musicali: “Se volete ascoltare la mia musica e aiutarmi a non morire, per favore diffondetela, vi amo ragazzi”, ha concluso la giovane.

Sebbene la sua intenzione fosse che i netizen ascoltassero le sue canzoni, hanno riempito il post di critiche per le sue affermazioni: “Neanche io pensavo di poterlo fare, finché non ho capito che avevo bisogno di cibo.” “Sono un creatore artistico e lavoro 15 ore al giorno per realizzare il mio sogno.” e “Devi studiare gli artisti che ti piacciono”.

