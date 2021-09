Una carta che personalizzi dentro e fuori e aiuti gli altri | Comunità

Non c’è dubbio che questi siano tempi di costante cambiamento, perché i servizi bancari devono essere in linea con il fatto che ogni utente è diverso, così come le sue esigenze e l’uso che ognuno fa del proprio denaro. Oggi alla carta di credito viene chiesto non solo di connettere e massimizzare le nostre finanze in modo intelligente, ma anche di contribuire con qualcosa di valore agli altri.

Di fronte a uno scenario in cui cerchiamo di trovare una carta che sia esclusiva per noi, adattata ai nostri stili di vita, interessi, gusti e obiettivi, Santander ha sviluppato una proposta sicura e pratica, secondo il nostro stile di vita, interessi, gusti e obiettivi che può aiutare gli altri: come te.

Personalizzabile sia all’interno che all’esterno, LikeU ci avvicina a funzionalità specifiche e personalizzabili in modo pratico e sicuro dall’app Santander, dove con un solo pulsante puoi attivare e disattivare le sue varie funzionalità. Tutto questo senza pagare premi annuali a vita e avere pieno accesso al loro programma fedeltà, che premia i nostri acquisti online, in più si avvicina a garanzie estese e premi vari.

Oscar Wong/Getty Images

Con la qualità di ciò che serve solo quando lo usi, LikeU diventa anche un prezioso alleato multiplo: per il nostro pet, offrendo sconti presso cliniche e veterinari, ma anche visite di controllo gratuite, sverminazioni e altro; Dai nostri viaggi, attraverso il nostro pacchetto di vantaggi per il trasferimento aeroportuale gratuito, la copertura del bagaglio smarrito, l’assicurazione del noleggio auto, tra gli altri servizi, o la nostra cura e protezione, LikeU de Santander ci avvicina anche a vantaggi specifici per diversi momenti e possibilità di salute.

La cosa che rende LikeU totalmente la nostra carta di credito è che personalizzandola in uno qualsiasi dei colori disponibili, sosteniamo molte cause sociali e umanitarie: una rete per educare ragazze, ragazzi e adolescenti che vivono in aree emarginate; Rosa per il cancro al seno. White, che sostiene l’alimentazione e la salute di bambini e adolescenti in Messico; blu per pulire i mari del nostro Paese; Green, per sostenere la protezione e il ripristino delle nostre foreste e foreste, e Star, che contribuisce a migliorare la vita dei bambini con disabilità e autismo.

Oltre a poter scegliere il colore in base alla causa che vogliamo sostenere, LikeU è una delle carte di credito più sicure, poiché la sua versione digitale degli acquisti online ci fornisce un codice di sicurezza esclusivo per ogni transazione, quindi nessuno può vedere le informazioni reali della tua carta. Fornisce anche uno scudo per gli acquisti fisici in negozi o stabilimenti, poiché LikeU è una carta senza numeri o codice di sicurezza stampato, che funziona solo firmando con il nostro PIN di sicurezza.

Con opzioni come Santander LikeU, la nostra carta di credito è davvero nostra, come noi, facilitando la nostra vita finanziaria e anche per chi ne ha più bisogno, disponibile da ora in poi per i clienti dall’app Santander e da qualsiasi filiale.