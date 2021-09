Una casa d’aste americana vende i capelli di Elvis Presley per più di 60.000 euro

Ci sono molti Artisti di cui si continua a parlare anche dopo la loro morte, E Elvis Presley Lui è uno di loro. Il re del rock stavolta fa notizia per qualcosa che non ha nulla a che fare con la sua musica. Una parte dei capelli della cantante è stata venduta all’asta a Los Angeles (Usa) per 72.500 dollari (più di 60mila euro).

Kruse GWS Auction ha dichiarato in una dichiarazione che il campione di DNA è contenuto in un “barattolo” completamente documentato. La società ha messo all’asta Una ciocca di capelli che sembra la parrucca di un cantanteCome è la dimensione di una palla da baseball.

I capelli raccolti dal barbiere di Elvis Presley venduti all’asta https://t.co/ye3Dj93M63 pic.twitter.com/8EYR9jEDfM – CNN Internazionale (cnni) 8 settembre 2021

L’entità ha notato che è stato catturato in una delle numerose acconciature da Homer Gilland, il barbiere che ha frequentato personalmente Elvis Presley per più di due decenni. Jylland Tieni questi avanzi con lui in un sacchetto di plastica E lo diede a Thomas Morgan, che era amico di entrambi.

Parlano gli esperti

La ‘documentazione completa’ allegata ai capelli, che rimane in un barattolo ermetico, include il Biglietti aerei (dai tempi in cui prese Presley Gilland in un viaggio di acconciatura) e Certificato di autenticità firmato da John Reznikov. Quest’uomo è considerato “l’autorità più affidabile al mondo sulla raccolta di poesie”.

Oltre a questo sorprendente acquisto, individuo La famosa scimmia ha guadagnato più di 855.000 euro L’artista lo indossò durante la sua performance del 1972 al Madison Square Garden in New York, come riportato dalla CNN.