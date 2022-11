Una cattiva decisione nel 2008 ha trasformato Evans in uno dei migliori piccioni della Fed.

Bloomberg – Charles Evans è noto da tempo per essere uno dei più forti colombe (Pigeon) dalla banca centrale statunitense, ma non è iniziata così.

Il punto di svolta è arrivato nell’agosto 2008, dice il capo uscente della Fed di Chicago, quando ha chiesto tassi di interesse più alti a causa dei timori di inflazione, Ha completamente frainteso il pericolo che deve affrontare il sistema finanziario poche settimane prima che il governo intervenisse per salvare Fannie Mae, Freddie Mac e Lehman Brothers Holdings Inc..

“Nessuno al di fuori di Washington e New York condivide molto con noi sulle cose che stavano imparando rilevando Fannie Mae e Freddie Mac e cosa stavano scoprendo”, ha detto Evans in un’intervista a Bloomberg News il 9 novembre. “E quindi non era ridicolo in quella riunione dire, sai, penso che potremmo potenzialmente avere un tasso di finanziamento più alto di 50 punti base, perché l’economia è così allineata con quello”.

Invece, la Fed ha mantenuto i tassi di interesse al 2% e li ha tagliati quasi a zero entro la fine dell’anno, poiché la crisi finanziaria globale ha fatto precipitare l’economia statunitense nella sua più profonda recessione dalla Grande Depressione.

La crisi a cui ha assistito | Il mandato della Fed di Chicago per Evans includeva la Grande Recessione e la pandemia globale

“È stata un’esperienza difficile per me, perché era come, ‘Sì, non ho letto le cose con attenzione. “Tutti i rischi erano dall’altra parte”, ha detto Evans. Attualmente È il policymaker monetario più longevo presso la banca centrale statunitense, essendosi ritirato a gennaio dopo 15 anni al timone della banca con sede a Chicago.

Quest’anno, in mezzo all’inflazione più alta degli ultimi quattro decenni, Evans non è stato così calmo. Ma con il tasso di interesse di riferimento della Fed appena al di sotto del 4%, dopo diversi mesi di aumenti scandalosi, il capo della Fed di Chicago sta diventando ancora una volta più cauto sui rischi di overshooting.

Dopo l’episodio dell’agosto 2008, Evans ha consolidato la sua posizione tra i politici più pessimisti della Fed, chiedendo costantemente ulteriori stimoli e promettendo esplicitamente che la banca centrale avrebbe fatto tutto il possibile per riportare l’inflazione al 2%.

La regola di Evan

Nel 2012, la Fed si è impegnata formalmente in questo approccio, affermando che avrebbe mantenuto i tassi di interesse almeno vicini allo zero fino a quando la disoccupazione non scendesse al di sotto del 6,5% o l’inflazione non salisse al di sopra del 2,5%, una misura che è stata adottata come “regola Evans”.

L’inflazione è rimasta per lo più al di sotto del 2% negli anni successivi, anche se la Fed ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse nel dicembre 2015. Un rallentamento economico e turbolenze sui mercati finanziari hanno costretto la banca centrale a posticipare rapidamente quattro aumenti dei tassi l’anno successivo e alla fine del 2016. , quando si è ripreso di nuovo, ed Evans continuava a sostenere che sarebbe stato meglio mantenere fino a quando l’inflazione tendenziale non si consolida al 2% o superiore.

“Le condizioni erano tali che volevo spingere l’inflazione al 2%, perché è lì che dovremmo essere”, ha detto. “Penso che ciò che manca qui sia il riconoscimento che ci trovavamo in un ambiente di crescita a basso trend”.

A dicembre 2018, il tasso sui fondi federali ha raggiunto un picco di poco inferiore al 2,5% e nel 2019 la Fed ha iniziato a tagliare i tassi di interesse per compensare un rallentamento economico causato in parte dalla guerra commerciale del presidente Donald Trump con la Cina.

Revisione del telaio

Quell’anno, ha anche condotto una revisione storica del suo quadro politico e nell’agosto 2020, dopo aver ridotto i tassi di interesse quasi a zero all’inizio della pandemia a marzo, ha annunciato una nuova strategia, che cercava esplicitamente di raggiungere un’inflazione media del 2%. nel tempo, che incarna l’argomento che Evans ha avanzato per anni.

Da allora il nuovo quadro è stato criticato per aver indotto la Federal Reserve a ritardare la sua risposta all’aumento dell’inflazione. Le pressioni sui prezzi hanno cominciato ad emergere lo scorso anno, ma la banca centrale ha atteso fino a marzo di quest’anno – quando l’inflazione era già superiore al 6% – per iniziare ad alzare i tassi di interesse.

“La gente dice: ‘Oh, vedi? Ho davvero perso il controllo di questo, “e ci vuole molto tempo. E sai, l’abbiamo preso e abbiamo preso alcune decisioni, siamo arrivati ​​alla risposta politica forse un po’ tardi, ma poi ci siamo mossi molto rapidamente”, ha detto Evans . “Quindi penso che probabilmente non siamo lontani da dove la maggior parte delle persone pensava che saremmo stati a questo punto.”

Il quadro introdotto nel 2020 dovrebbe continuare a servire la banca centrale anche in futuro, soprattutto se – come appare il capo della Fed di Chicago – il mondo tornerà al contesto di bassa crescita e bassa inflazione che ha dovuto affrontare prima della pandemia.

“Dobbiamo solo essere un po’ più consapevoli dei rischi al rialzo”, ha detto.