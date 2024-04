Una città in Giappone metterà in vendita due enormi blocchi di sale attraverso un’app di mercato online

Notizia

Higashiura, Prefettura di Aichi, 15 aprile (Jiji Press) — La città di Higashiura, Prefettura di Aichi, prevede di vendere gli articoli inutilizzati detenuti dal governo municipale, tra cui due grandi blocchi di sale, attraverso l'app del mercato online Mercari.

“Speriamo che le persone che ne hanno bisogno lo utilizzino praticamente”, ha detto un funzionario di Higashiura. Secondo il governo locale, non è noto se il sale di entrambi i blocchi sia commestibile.

I blocchi di sale, con una larghezza massima di circa 1,2 metri e un'altezza di 1,4 metri, saranno venduti con i propri espositori, ciascuno del peso di circa 300 chilogrammi.

La città ha deciso il prezzo di partenza dopo aver ricercato i prezzi di altri blocchi di sale venduti sull’app.

