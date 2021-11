Una città in Italia dichiara monumento a un’auto parcheggiata sulla stessa strada da quasi 50 anni

E ogni volta che lasciamo il nostro paese Noi viaggiamo Per Curiosità Per saperlo Storia, Cultura e miracoli Hanno chiamato la casa Città e Città Assolutamente non lo so. Uno dei monumenti Caratteristiche Protegge ogni territorio, ma al nord non lo avremmo immaginato Italia, UN Macchina È diventata una realtà Turismo.

L’auto è parcheggiata in un posto da 47 anni / Facebook

Nella città di Gonegliano, In Italia, un’auto è parcheggiata in un posto, indipendentemente dal giorno e dall’ora. Da quasi 50 anni. In queste circostanze, a Azione Ripeti attraverso Aziende E questo municipi Questo Rimuovere, Capito che il veicolo è stato abbandonato.

Il proprietario non usa l’auto da decenni

Veicolo a Lancia fulvia Dell’anno 1962 E il suo proprietario, Angelo Freecolant, Ho smesso di usarlo decenni fa 94 anni. Nonostante non abbia ripreso la macchina, l’uomo ha deciso Non spostarlo dal suo parcheggio, Che era prima della sua attività di famiglia.

Quelli che camminavano un po’ per la strada dove c’era la macchina Impostare In Veicolo, E, per molti anni e decenni, è stato si scopre In un vero Turismo A tutti i cittadini della città italiana.

Le autorità hanno rimosso il veicolo poche settimane fa

Passeggeri e cittadini di varie località hanno raggiunto il livello di devozione sull’auto Gonegliano sono venuto a fare Fotografie Con l’auto dichiarata monumento. Sopra Google Maps, infatti, The Posizione perfetta Era parcheggiato dove le persone interessate avrebbero potuto trovarlo se avessero attraversato la città.

Sebbene l’auto sia stata un successo, le autorità hanno deciso alcune settimane fa Rimuovere E così via Ditta Parcheggio, Reclamo Cause ambientali e Abbandono. Dopo di che, a Autosalone C’era interesse e oggi è in mostra insieme ad altri veicoli storici.

