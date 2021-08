Una città medievale in Italia vende case a un euro: quali sono i requisiti

Offerta di Case a un euro Continua a crescere in Italia. Mensa, piccolo comune alle porte di Roma, è l’ultima ad aderire al progetto italiano Vendo case per un euro Con l’intenzione di rinnovare le sue vecchie strade e palazzi.

Mensa si trova nella regione Lazio, 70 chilometri a sud della capitale italiana. E come molte persone nel paese europeo, sta cercando di cambiare l’attuale stato di declino della popolazione e vecchiaia.

La città di oltre 3.000 persone è nata nel XII secolo e conserva ancora il suo stile medievale. Era la patria di pastori e tribù nelle montagne libanesi Molti appartamenti in pietra abbandonati Messo in vendita Spero che farà rivivere la regione.

Sindaco della Città, Claudio Sportudi, Ha spiegato alla CNN che vuole ripristinare tutti i beni abbandonati e fatiscenti e stabilire un collegamento tra gli ex proprietari e i potenziali acquirenti interessati a causa dei valori assurdi.

“Stiamo procedendo per gradi. Quando le famiglie originarie ci contattano e ci consegnano le loro vecchie case, le mettiamo in commercio con appositi annunci pubblici. Sul nostro sito web Quindi tutto è molto trasparente”, ha spiegato Sportudi.

Requisiti

Una delle condizioni che devono essere soddisfatte dalle parti interessate Impegno a ristrutturare case in meno di tre anni Perché molte persone sono così cattive e Pagamento di un deposito garantito di யூ 5000, Verrà rimborsato al termine dei lavori di ristrutturazione.

Gli acquirenti possono scegliere cosa fare dell’immobile: trasformarlo in casa, albergo, attività commerciale o ristorante. È sufficiente presentare i piani dettagliati del progetto al consiglio comunale per l’approvazione da parte del comune. In questo caso, gli acquirenti non saranno costretti a vivere nelle case che stanno acquistando e ristrutturando.

Nel frattempo, le famiglie con bambini o le giovani coppie sono desiderose di vivere Mensa Devono chiedere il permesso per questo. Le iscrizioni per i primi posti si chiuderanno il 28 agosto. Tuttavia, il sindaco ha detto che le nuove case arriveranno presto sul mercato.