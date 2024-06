Una cittadina sconosciuta in Italia che cerca nuovi residenti e vende casa per 3 dollari

Una bellissima città Italia Ha lanciato un’offerta apparentemente incredibile: case in vendita a partire da soli $ 3. L’iniziativa mira ad attrarre nuovi cittadini. Economia Locale.

Sambuca di Sicilia, nota per le sue splendide viste sul mare, ha lanciato un progetto per vendere una dozzina di case abbandonate a prezzi che vanno dai 3.000 ai 5.000 dollari. Questi immobili, che hanno due o tre camere da letto, patio e balcone, secondo il sindaco Giuseppe Cacioppo necessitano di lavori di ristrutturazione interna, anche se strutturalmente stabili.

I nuovi proprietari devono impegnarsi a completare i miglioramenti alle case entro tre anni dall’acquisto. Se non rispettano questo requisito, potrebbero incorrere in sanzioni imposte dal governo locale. Questo requisito garantisce che le case siano mantenute in buone condizioni e vivibili.

L’obiettivo è attirare nuove persone. Fonte: Canva.

La vendita di queste case avverrà tramite asta, con offerte a partire da 3 dollari. Le proposte vengono poste in buste sigillate e aperte davanti al giudice. I partecipanti devono pagare un deposito cauzionale fino a $ 5.400. Se perdono l’offerta, ricevono un rimborso completo, ma se vincono, questo deposito viene utilizzato come parte del pagamento finale.

Un’opportunità per investitori e turisti

Il sindaco Cacioppo suggerisce che l’estate è il periodo migliore per visitare Sambuca di Sicilia, esplorare il progetto abitativo e scegliere l’immobile su cui investire. “Il momento è perfetto. I turisti e i compratori interessati a visitare l’Italia adesso, così come quelli che programmano un viaggio in primavera ed estate, verranno a vedere”, dice Meyer.

Questo interessante progetto non offre solo un’opportunità di investimento ma anche l’opportunità di iniziare una nuova vita in uno dei luoghi più belli. Italia.