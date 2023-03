Una conferenza bilaterale Spagna-Italia sul futuro della ceramica riunisce…

Siviglia, 24 (Europe Press)

Beatriz Barranco, Vice Ministro del Lavoro, delle Imprese e del Lavoro autonomo e Capo del Servizio per l’Impiego dell’Andalusia, ha partecipato questo venerdì alla cerimonia di apertura della prima edizione della Conferenza bilaterale Spagna-Italia “Il futuro della ceramica artigianale: nuovi modelli e profili ‘. ‘, un evento promosso dalla Gelves Artisan Training School, che riunirà circa 200 professionisti, tra ceramisti, designer, creatori, architetti, galleristi e distributori di prodotti ceramici, fino a questo sabato a Siviglia, con l’obiettivo di affrontare il futuro sfide. Ceramiche fatte a mano.

Il convegno, che farà della capitale dell’Andalusia “il centro della ceramica a livello europeo”, si presenta come un’occasione per rafforzare le relazioni tra i settori manifatturieri dei due Paesi, che sono la principale fonte di occupazione e creazione di ricchezza in Andalusia. . Nella provincia di Siviglia, infatti, sono stati individuati fino a 100 laboratori registrati, con undici maestri artigiani e sette punti di interesse artigianale, riferisce il consiglio in un comunicato stampa.

Come spiegato dal Vice Ministro del Lavoro, il settore artigianale in Andalusia riunisce quasi 7.000 aziende, che rappresentano oltre il 18% dell’intera Spagna e circa 20.000 lavoratori. A livello nazionale.

Circa il 47% delle imprese artigiane sono ditte individuali, cioè di piccole dimensioni, e quindi affrontano l’ulteriore sfida di trovare formule attraenti che possano garantire la continuità operativa e il sempre necessario ricambio generazionale.

In merito al progetto congressuale, dopo l’apertura istituzionale, la conferenza inaugurale su ‘Le Mattonelle dell’Alcázar di Siviglia’ è stata tenuta dallo storico e ricercatore spagnolo specializzato in ceramica e ceramiche, Alfonso Pleguzuelo. Successivamente si è svolta la cerimonia dei National Ceramic Awards delle Città spagnole della ceramica nelle sue sette categorie.

Il secondo giorno, ad Antigua, si terranno diverse tavole rotonde che affronteranno nuovi profili della ceramica artigianale nella provincia di Siviglia, relazioni con altri settori produttivi e nuovi modelli o futuri della ceramica artigianale in Spagna. Ceramiche fatte a mano in Italia, mercati internazionali e nuovi profili.

Il Congresso vede la partecipazione della Scuola di Formazione Artigiana Gelves del Servizio per l’Impiego Andaluso, del Comune di Siviglia, della Deputazione e del Ministero dell’Istruzione e della Formazione e di altre istituzioni.

Parallelamente alla conferenza, due mostre sono organizzate in città come preludio, una presso il Triana Ceramic Center, disponibile fino al 15 aprile, e un’altra mostra dell’Associazione spagnola delle città della ceramica presso l’Antica Sala dei Funghi. Siviglia.

