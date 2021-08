Una delle 10 Pagani Zonda R Evolution sta cercando un proprietario a Monterey

Pagani Ha appena incoronato il top della sua nuova collezione Huayra R, un modello viene a succedere al selvaggio Zonda R. Tuttavia, questo modello ci ha mostrato che era possibile andare avanti con le versioni migliorate che sono arrivate dopo. Uno di essi è Pagani Zonda R EvolutionLa Zonda R ha un look ancora più esclusivo e un peso ridotto di 800 CV, di cui sono stati prodotti solo 10 esemplari. Ora uno di loro è in vendita approfittando di Settimana dell’auto di Monterey che si celebra in questi giorni.

Questo esemplare ha già iniziato la sua vita 2010 Come la “normale” Zonda R anche se ha ricevuto un aggiornamento in seguito si è evoluto, il che significa un ulteriore miglioramento delle loro prestazioni.

Più veloce, più leggera ed esclusiva della Zonda R

In questo modo, la Zonda R ha aggiunto al suo famoso motore 6.0L V12.0 50 CV aggiuntivi per arrivare al numero 811 CV Potenza e 711 Nm di coppia massima, sufficienti per erogare un impressionante o fino a soli 100 km/h 2,7 secondi E raggiungi la massima velocità 370 chilometri all’ora. Ha anche ricevuto ruote in magnesio più leggere e nuove parti per migliorare il carico aerodinamico di questo modello grazie all’arrivo di uno spoiler posteriore aggiuntivo.

Tutto questo si aggiunge a tutte le gelatine con cui è stata offerta la Zonda R, come il cambio di gara sequenziale con la frizione multidisco e lo scarico Inconel con rivestimento in ceramica dal suono assordante.

Vendo con solo 1.016 km pezzi

Anche se la cosa più interessante di questo intero modello è che è praticamente completamente nuovo, difficilmente 1.016 km Tour finora. Per tutti questi motivi, questo modello è stato messo in vendita prima RM Sotheby’s Aspira ad essere una vendita milionaria durante la Monterey Car Week, soprattutto data la sua esclusività e il suo cartellino del prezzo da nuova era già sorprendente. Esattamente pochi 2,2 milioni di euro.

