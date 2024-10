Una delle ruote del rover Curiosity si è rotta dopo 12 anni di viaggio su Marte

Durante il suo viaggio di 12 anni MarteLui Curiosità vagabonda Ha viaggiato per più di 32 chilometri attorno al cratere Gale alla ricerca di qualsiasi indicazione di vita passata e altri dati di interesse scientifico. Il lungo viaggio attraverso terreni accidentati e rocciosi ha superato di gran lunga i due anni di vita che la NASA ha concesso all’esploratore e, di conseguenza, una delle sue capacità è stata notevolmente ridotta. ruote.

Lo ha rivelato attraverso una serie di immagini scattate dallo strumento Mars Hand Lens Imager (MAHLI) del rover e pubblicate dall’agenzia il 24 settembre, attraverso le quali si possono vedere chiaramente danni significativi al rover. La ruota centrale destra del robotComprese importanti lacerazioni e un grande buco che espone il suo scheletro.

Un altro colpo della ruota di Curiosityuna pentola

Ma non c’è bisogno di farsi prendere dal panico, la NASA invita alla calma, perché nonostante i danni, Curiosity “Regge ancora bene” Non ci sono nemmeno indicazioni chiare che la sua missione possa essere sul punto di concludersi, nonostante sia attiva dal 2012.

Non è noto secondo quanto riferito Sito web Space.comquando si sono aperte quelle forature o se qualsiasi altra ruota (in totale sono sei) ha subito danni simili, anche se gli pneumatici si sono leggermente deteriorati nel 2013. Infatti, qualche tempo dopo la retrocessione della squadra Togliere la curiosità dai terreni più difficili E guidalo su un terreno pianeggiante per prolungare la vita delle sue ruote. Nel 2017, gli ingegneri hanno apportato modifiche per modificare la velocità di ciascuna ruota e ridurre la pressione delle rocce su di essa.

Curiosità vagabonda

Inoltre, la NASA ha imparato da questi danni per migliorare il design delle ruote dell’aereoPerseverarearrivato su Marte nel 2021. Tuttavia, per diversi mesi, tra il 2022 e l’anno scorso, il rover ha trascinato una pietra che si è incastrata nel tamburo di una delle sue ruote.

È caduto in combattimento

Altri rover per l’esplorazione di Marte danneggiati di recente sono il rover cinese Zhurong, progettato per 90 giorni marziani e che ha finito per morire a 347 giorni nel 2022, o l’elicottero Ingenuity della NASA, che ha terminato la sua vita operativa nel gennaio di quest’anno dopo tre anni. Nel processo.

Durante i suoi 12 anni di attività, Curiosity ha scoperto anche forme e rocce dai lati davvero strani che hanno dato adito a ogni sorta di congetture, alcune più solide altre meno.